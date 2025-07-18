Хочу зняти порчу: чому третина жінок йдуть до ворожок

Коли у стосунках починаються проблеми, на роботі все падає з рук, а здоров’я підводить, у сучасної жінки з’являється спокуса знайти просте пояснення. І часто ним стає не невирішений конфлікт чи емоційне вигорання, а порча, або негативна енергетика. А слідом за діагнозом з’являється і рішення — піти до ворожки, щоб почистити ауру.

Про це розповіло видання The Independent.

Чому жінки йдуть шукати магію

Згідно з опитуванням YouGov, третина жінок справді називають себе духовними, порівняно з лише п’ятою частиною чоловіків. Цей розрив у світогляді колосальний: 27% жінок вірять у цілющу силу кристалів (проти 11% чоловіків), а 22% переконані, що знаки зодіаку впливають на сумісність (проти 9% чоловіків).

Похід до ворожки — це лише одна з граней цього феномену. Він виникає з того ж кореня, що й захоплення кристалами, медитаціями та законом тяжіння — з бажання знайти прості відповіді на складні питання та отримати ілюзію контролю над власним життям.

Що про це говорять психологи

Експерти називають це явище духовним обходом — використанням духовних чи езотеричних переконань, щоб уникнути реального болю, травм та складних, але необхідних розмов. Значно простіше повірити, що у проблемах у шлюбі винна порча, наслана заздрісницею, ніж визнати власні помилки чи почати відверту розмову з партнером.

Як зазначає експертка зі стосунків Елізабет Ерншоу, справжня близькість вимагає здатності говорити про те, що є, а не лише про те, що має бути. Коли людина використовує духовну риторику, щоб уникнути конфлікту, вона створює дистанцію, а не зв’язок.

До послуг так званих експертів з магії звертався центральний захисник “Манчестер Юнайтед” Маттійс де Лігт. Він любив досліджувати всякі магічні камені та інше.

Бізнес на відчаї та ілюзія контролю

Чому цей ринок послуг процвітає? Терапевтка Аманда Вайт пояснює, що онлайн-контент про духовність та оздоровлення надзвичайно популярний, бо багато людей почуваються розгубленими. Ворожка чи медіум, як і велнес-інфлюенсер, пропонує прості ритуали та рецепти щастя. Це дає людям відчуття контролю над хаосом життя.

Проте, як попереджає спіритуалістка Падма Корам, коли люди приходять до таких практик з відчаю, це легко перетворюється на залежність. Вони починають витрачати величезні суми грошей на зняття порчі, чистку аури чи гармонізацію вібрацій, думаючи, що це панацея.

Це не лише створює фінансовий тиск у родині, але й заважає побачити та розв’язати справжню проблему.

Суть в тому, що бажання зняти порчу — це крик про допомогу. Це сигнал про те, що людина зіткнулася з проблемами, які здаються їй непереборними. Але справжнє зцілення відбувається не через магічні ритуали, а через важку роботу над собою та своїми стосунками.

Воно полягає у здатності вести складні розмови, проживати біль, а не ховатися від нього, і будувати зв’язок з реальними людьми, а не з потойбічними силами.

Поки одні шукають магію у прогнозах астрологів чи енергетичних практиках, справжні дива часто приховані у давніх традиціях нашого народу. Нещодавно саме такий скарб — зворушливий весільний обряд заплітання долі — офіційно визнали національною спадщиною України.

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