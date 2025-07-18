Хочу снять порчу: почему треть женщин идут к гадалкам

Когда в отношениях начинаются проблемы, на работе все валится из рук, а здоровье подводит, у современной женщины появляется соблазн найти простое объяснение. И часто им становится не неразрешенный конфликт или эмоциональное выгорание, а … порча, или негативная энергетика. А вслед за диагнозом появляется и решение — пойти к гадалке, чтобы почистить ауру.

Об этом рассказало издание The Independent.

Почему женщины идут искать магию

Согласно опросу YouGov, треть женщин действительно называют себя духовными, по сравнению с лишь пятой частью мужчин. Этот разрыв в мировоззрении колоссален: 27% женщин верят в целебную силу кристаллов (против 11% мужчин), а 22% убеждены, что знаки зодиака влияют на совместимость (против 9% мужчин).

Поход к гадалке — это лишь одна из граней этого феномена. Он возникает из того же корня, что и увлечение кристаллами, медитациями и законом притяжения — из желания найти простые ответы на сложные вопросы и получить иллюзию контроля над собственной жизнью.

Что об этом говорят психологи

Эксперты называют это явление духовным обходом — использованием духовных или эзотерических убеждений, чтобы избежать реальной боли, травм и сложных, но необходимых разговоров. Значительно проще поверить, что в проблемах в браке виновата порча, насланная завистницей, чем признать собственные ошибки или начать откровенный разговор с партнёром.

Как отмечает эксперт по отношениям Элизабет Эрншоу, настоящая близость требует способности говорить о том, что есть, а не только о том, что должно быть. Когда человек использует духовную риторику, чтобы избежать конфликта, он создаёт дистанцию, а не связь.

К услугам так называемых экспертов по магии обращался центральный защитник “Манчестер Юнайтед” Маттейс де Лигт. Он любил исследовать всякие магические камни и прочее.

Бизнес на отчаянии и иллюзия контроля

Почему этот рынок услуг процветает? Терапевт Аманда Уайт объясняет, что онлайн-контент о духовности и оздоровлении чрезвычайно популярен, потому что многие люди чувствуют себя растерянными. Гадалка или медиум, как и велнес-инфлюенсер, предлагает простые ритуалы и рецепты счастья. Это дает людям ощущение контроля над хаосом жизни.

Однако, как предупреждает спиритуалист Падма Корам, когда люди приходят к таким практикам из-за отчаяния, это легко превращается в зависимость. Они начинают тратить огромные суммы денег на снятие порчи, чистку ауры или гармонизацию вибраций, думая, что это панацея.

Это не только создает финансовое давление в семье, но и мешает увидеть и решить настоящую проблему.

Суть в том, что желание снять порчу — это крик о помощи. Это сигнал о том, что человек столкнулся с проблемами, которые кажутся ему непреодолимыми. Но настоящее исцеление происходит не через магические ритуалы, а через тяжелую работу над собой и своими отношениями.

Оно заключается в способности вести сложные разговоры, проживать боль, а не прятаться от нее, и строить связь с реальными людьми, а не с потусторонними силами.

Пока одни ищут магию в прогнозах астрологов или энергетических практиках, настоящие чудеса часто скрыты в древних традициях нашего народа. Недавно именно такое сокровище — трогательный свадебный обряд заплетание судьбы — официально признали национальным наследием Украины.

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