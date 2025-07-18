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Заплітання долі: унікальний обряд українців став національною спадщиною

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Липня 2025, 16:30
Заплітання долі: унікальний обряд українців став національною спадщиною

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