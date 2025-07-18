Заплітання долі: унікальний обряд українців став національною спадщиною

У світі, де давні звичаї часто губляться за швидким темпом життя, існують традиції, що доводять свою неминущу силу. Одна з них — глибокий та зворушливий весільний обряд заплітання долі, що зберігся на Стрийщині.

Нещодавно Міністерство культури офіційно визнало його унікальність, включивши до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Це не просто формальність, а свідчення того, що душа української культури продовжує жити в її ритуалах.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Заплітання долі: що відомо про обряд

Заплітання долі — це більше, ніж просто підготовка до весілля. Це живе таїнство, де в кожній пісні, в кожній гілочці барвінку закодована мудрість поколінь.

Обряд, який проводять напередодні весілля, у четвер чи п’ятницю, стає символічним мостом між минулим і майбутнім, вшановуючи батьків та благословляючи молоду пару на щасливе життя.

Все починається з походу по барвінок. Це не буденна справа, а ціле дійство: молодята разом із дружками та дружбами під спів обрядових пісень збирають вічнозелені пагони — давній символ вічного кохання та невмирущої життєвої сили.

Освячений у церкві, цей барвінок стає оберегом для майбутньої родини.

Уяви цю картину: батьки розплітають доньці косу, символічно прощаючись з її дівоцтвом. Це тихий, сповнений ніжності момент, що символізує кінець одного життєвого етапу. Потім волосся знову заплітають, вплітаючи в нього барвінковий вінок, знятий з весільного калача.

Цей жест знаменує перехід дівчини у статус заміжньої жінки, господині. Важливо, що цей ритуал проводять лише для тих, хто одружується вперше, що надає йому особливої сакральності.

Завершується все ритуалом посаду, який гуртує дві родини в одну. Під час нього символічно викупають долю нареченої, молодята просять прощення та благословення у батьків, а вся громада засвідчує свою згоду на цей шлюб.

Це потужний акт єднання, де коровай символізує майбутній добробут, а зерно — плодючість та процвітання нового роду.

Що означає визнання обряду національною спадщиною

Офіційне визнання заплітання долі національною спадщиною — це не просто запис у реєстрі. Це зобов’язання держави берегти, досліджувати та популяризувати цю традицію. У часи, коли війна намагається стерти нашу ідентичність, збереження таких унікальних, глибоко особистих та родинних ритуалів є актом культурного спротиву.

Це живе нагадування про те, хто ми є, і про ті вічні цінності — родину, любов та повагу до предків, — які завжди будуть основою нашого народу.

Головне фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

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