Таємниці відмінного шашлику: добірка найкращих маринадів для різних видів м’яса

У травні погода так і кличе зібратися з друзями та родиною на шашлики. Якщо ти саме так і плануєш, ми поділимося з тобою найсмачнішими ідеями маринадів. Адже правильне маринування м’яса — 90% успіху, решта йде на талант приготування. Читай у нашому матеріалі про найкращі маринади для шашлику.
Ми поділимося з тобою найсмачнішими та найцікавішими ідеями маринадів від відомих шефів України. Вони підходять до різних видів м’яса — баранини, свинини, курятини, індички, реберець та крилець ВВQ.
Вибирай смачний рецепт та готуйся до вихідних із найріднішими.
Фото: Pexels
Такий маринад найкраще пасує до ребер. М’ясо потрібно натерти пастою та лишити маринуватися на дві-три години.
Гілочки ялівцю притисни ножем, щоб вони вивільнили хвойний аромат, і лише потім додавай до м’яса. А перець чилі попередньо не забудь нарізати слайсами.
Така кількість інгредієнтів потрібна для 3-4 кг м’яса. Зважай на це при розрахунках.
Радимо не економити на помідорах та цибулі, адже вони пом’якшують м’ясо. А маринувати його потрібно за добу до смаження — це дасть найкращий аромат.
Тут складних рецептів не буде. Достатньо перемішати всі інгредієнти та залишити м’ясо маринуватися.
Крильця варто маринувати не менш як три години, а потім обсмажити до хрусткої скоринки на відкритому вогні.
Раніше ми розповідали, як приготувати реберця барбекю.
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