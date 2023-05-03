Таємниці відмінного шашлику: добірка найкращих маринадів для різних видів м’яса

У травні погода так і кличе зібратися з друзями та родиною на шашлики. Якщо ти саме так і плануєш, ми поділимося з тобою найсмачнішими ідеями маринадів. Адже правильне маринування м’яса — 90% успіху, решта йде на талант приготування. Читай у нашому матеріалі про найкращі маринади для шашлику.

Найкращі маринади для шашлику з різних видів м’яса: рецепти маринаду

Ми поділимося з тобою найсмачнішими та найцікавішими ідеями маринадів від відомих шефів України. Вони підходять до різних видів м’яса — баранини, свинини, курятини, індички, реберець та крилець ВВQ.

Вибирай смачний рецепт та готуйся до вихідних із найріднішими.

Маринад-паста для ВВQ від Асмік Гаспарян

5 ст.л. олії

1 ст.л. копченої паприки

1 ст.л. солодкої паприки

1 ч.л. пудри часнику

1 ч.л. сухого імбиру

1 ч.л. молотої гірчиці

1 ч.л. цукру

2 ст.л. солі крупного помелу

1 ч.л. молотого перцю чилі

Такий маринад найкраще пасує до ребер. М’ясо потрібно натерти пастою та лишити маринуватися на дві-три години.

Хвойний маринад для свинини від Євгена Клопотенка

1 ст.л. сухого орегано

1-2 перців чилі

1 ч.л. сухої гірчиці

сіль

гілочки ялівцю

3 ст. л. яблучного чи винного оцту (можна замінити соняшниковою олією)

Гілочки ялівцю притисни ножем, щоб вони вивільнили хвойний аромат, і лише потім додавай до м’яса. А перець чилі попередньо не забудь нарізати слайсами.

Маринад для баранини від Аліка Мкртчяна

5 ст.л. оливкової олії

2 кг помідорів

2 кг цибулі ріпчастої червоної

5 зубчиків часнику

100 г кінзи

100 г базиліку

100 г петрушки

трохи білого сухого вина

сіль

суміш перців

Така кількість інгредієнтів потрібна для 3-4 кг м’яса. Зважай на це при розрахунках.

Радимо не економити на помідорах та цибулі, адже вони пом’якшують м’ясо. А маринувати його потрібно за добу до смаження — це дасть найкращий аромат.

Йогуртовий маринад для курки та індички від Євгена Клопотенка

копчена паприка

цедра 1 лимону

1 ч.л. лимонного соку

густий несолодкий йогурт

перець

сіль

Тут складних рецептів не буде. Достатньо перемішати всі інгредієнти та залишити м’ясо маринуватися.

Медовий маринад для крилець BBQ

2 ст. л. соєвого соусу

3 зубчики часнику

2 ст. л. меду

1 ст. л. гірчиці в зернах

½ ч. л. пластівців чилі

Крильця варто маринувати не менш як три години, а потім обсмажити до хрусткої скоринки на відкритому вогні.

Раніше ми розповідали, як приготувати реберця барбекю.

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