Секреты отличного шашлыка: подборка лучших маринадов для разных видов мяса

В мае погода так и зовет собраться с друзьями и семьей на шашлыки. Если ты так и планируешь, мы поделимся с тобой самыми вкусными идеями маринадов. Ведь правильное маринование мяса — 90% успеха, остальные уходят на талант приготовления. Читай в нашем материале про лучшие маринады для шашлыка.
Мы поделимся с тобой самыми вкусными и интересными идеями маринадов от известных шефов Украины. Они подходят к разным видам мяса — баранине, свинине, курице, индейке, ребрышкам и крылышкам ВВQ.
Выбирай вкусный рецепт и готовься к выходным с самыми родными.
Фото: Pexels
Такой маринад лучше всего подходит к рёбрам. Мясо нужно натереть пастой и оставить мариноваться на два-три часа.
Веточки можжевельника прижми ножом, чтобы они высвободили хвойный аромат, и только потом добавляй к мясу. А перец чили предварительно не забудь порезать слайсами.
Такое количество ингредиентов необходимо для 3-4 кг мяса. Учитывай это при расчетах.
Советуем не экономить на помидорах и луке, ведь они смягчают мясо. А мариновать его нужно за сутки до жарки — это даст самый лучший аромат.
Здесь сложных рецептов не будет. Достаточно размешать все ингредиенты и оставить мясо мариноваться.
Крылышки следует мариновать не менее трех часов, а затем обжарить до хрустящей корочки на открытом огне.
Раньше мы рассказывали, как приготовить ребрышки барбекю.
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