Секреты отличного шашлыка: подборка лучших маринадов для разных видов мяса

В мае погода так и зовет собраться с друзьями и семьей на шашлыки. Если ты так и планируешь, мы поделимся с тобой самыми вкусными идеями маринадов. Ведь правильное маринование мяса — 90% успеха, остальные уходят на талант приготовления. Читай в нашем материале про лучшие маринады для шашлыка.

Лучшие маринады для шашлыка из разных видов мяса: рецепты маринада

Мы поделимся с тобой самыми вкусными и интересными идеями маринадов от известных шефов Украины. Они подходят к разным видам мяса — баранине, свинине, курице, индейке, ребрышкам и крылышкам ВВQ.

Выбирай вкусный рецепт и готовься к выходным с самыми родными.

Маринад-паста для ВВQ от Асмик Гаспарян

5 ст.л. растительного масла

1 ст.л. копченой паприки

1 ст.л. сладкой паприки

1 ч.л. чесночной пудры

1 ч.л. сухого имбиря

1 ч.л. молотой горчицы

1 ч.л. сахара

2 ст.л. соли крупного помола

1 ч.л. молотого перца чили

Такой маринад лучше всего подходит к рёбрам. Мясо нужно натереть пастой и оставить мариноваться на два-три часа.

Хвойный маринад для свинины от Евгения Клопотенко

1 ст.л. сухого орегано

1-2 перца чили

1 ч.л. сухой горчицы

соль

веточки можжевельника

3 ст. л. яблочного или винного уксуса (можно заменить подсолнечным маслом)

Веточки можжевельника прижми ножом, чтобы они высвободили хвойный аромат, и только потом добавляй к мясу. А перец чили предварительно не забудь порезать слайсами.

Маринад для баранины от Алика Мкртчяна

5 ст.л. оливкового масла

2 кг помидоров

2 кг лука репчатого красного

5 зубчиков чеснока

100 г кинзы

100 г базилика

100 г петрушки

немного белого сухого вина

соль

смесь перцев

Такое количество ингредиентов необходимо для 3-4 кг мяса. Учитывай это при расчетах.

Советуем не экономить на помидорах и луке, ведь они смягчают мясо. А мариновать его нужно за сутки до жарки — это даст самый лучший аромат.

Йогуртовый маринад для курицы и индейки от Евгения Клопотенко

копченая паприка

цедра 1 лимона

1 ч.л. лимонного сока

густой несладкий йогурт

перец

соль

Здесь сложных рецептов не будет. Достаточно размешать все ингредиенты и оставить мясо мариноваться.

Медовый маринад для крылышек BBQ

2 ст. л. соевого соуса

3 зубчика чеснока

2 ст. л. меда

1 ст. л. горчицы в зернах

½ ч. л. хлопьев чили

Крылышки следует мариновать не менее трех часов, а затем обжарить до хрустящей корочки на открытом огне.

Раньше мы рассказывали, как приготовить ребрышки барбекю.

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