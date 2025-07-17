Куксі по-корейськи: холодний суп, що рятує від спеки

У спекотні літні дні, коли звичайні страви здаються занадто важкими, на допомогу приходить щось свіже, легке й охолоджувальне. Любиш азійську кухню? У корейській кухні існує страва, яка ідеально справляється з цим завданням — куксі. Це холодний суп з локшиною, овочами та пікантним бульйоном, який не лише втамовує голод, а й освіжає тіло. Страва набула популярності не лише в Кореї, а й в Україні — особливо в регіонах, де проживає корейська діаспора, як-от на півдні країни.

У нашому матеріалі ми розкажемо як приготувати холодний суп по-корейськи, що входить до складу класичного куксі.

Класичний рецепт куксі в домашніх умовах

Куксі — це щось середнє між салатом і супом. Основу становить локшина, яку відварюють і швидко охолоджують — аж до крижаного стану. Далі — різноманітні овочі: огірок, морква по-корейськи, капуста, іноді навіть квашені інгредієнти. Усе це заливається пряним бульйоном — з оцтом, соєвим соусом, часником і гострим перцем.

Яке м’ясо потрібне для куксі

Чудово пасує курка або яловичина. А якщо ти фанат вегетаріанського — куксі легко адаптувати під будь-який смак.

Яку локшину краще використовувати

Куксі — це холодна локшина у пряному бульйоні, що традиційно подається з різноманітними овочами: свіжими огірками, морквою, капустою, а також з м’ясом або яйцем. Основу становить пшенична або рисова локшина, яка після варіння промивається крижаною водою.

Рецепт куксі

Інгредієнти (на 4 порції):

Локшина (пшенична або рисова) — 300-400 г.

Куряче філе або яловичина — 200–300 г (можна й без м’яса).

Курячі яйця — 2 шт.

Огірок свіжий — 2 шт.

Морква по-корейськи — 200 г.

Капуста (пекінська або звичайна) — 150 г.

Зелена цибуля, кінза (за бажанням).

Для бульйону:

Соєвий соус — 4 ст. л.

Оцет (яблучний або столовий) — 2–3 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Сіль — до смаку.

Часник — 2-3 зубчики (вичавити або натерти).

Гострий перець (чілі, порошок або паста) — до смаку.

Холодна вода — 1 літр.

Лід — жменя (для охолодження перед подачею).

Приготування:

Варимо локшину за інструкцією на упаковці, потім ретельно промиваємо в холодній воді й залишаємо у мисці з льодом. Локшина має бути холодна, не злипатися. М’ясо обсмажуємо або відварюємо, нарізаємо тонкою соломкою. Можна приправити соєвим соусом, сіллю та часником. З яєць смажимо тонкі омлети без молока, охолоджуємо й нарізаємо тонкими стрічками — це буде гарний шар у страві. Нарізаємо огірок соломкою. Капусту тонко шаткуємо, додаємо трохи солі. Моркву беремо вже готову (по-корейськи) або готуємо самостійно. У холодну воду додаємо оцет, соєвий соус, цукор, часник, сіль, перець. Спробуй — має бути кисло-солодко-гостро. Постав бульйон у холодильник або додай кубики льоду для повного охолодження. У глибоку миску викладаємо: локшину, м’ясо, овочі, омлетні стрічки. Все заливаємо холодним бульйоном. Можна посипати кунжутом або зеленню.

Поради:

Для вегетаріанців: просто виключи м’ясо і яйця.

Гострота — на твій смак. Хтось додає корейську пасту гочуджан, хтось — краплю лимонного соку замість оцту.

Куксі завжди готують свіжим — не зберігай зібрану страву, а от компоненти можеш заготовити заздалегідь.

У кожної господині — свій варіант приготування куксі, і це робить страву особливою. Дехто додає мариновану редьку, інші — гостру корейську моркву. Секрет успіху полягає в балансі: солодке, солоне, кисле та гостре мають зійтися в одній тарілці. Завдяки великій кількості овочів страва багата на вітаміни, а холодна подача робить її ідеальною для спекотного дня.

У Кореї цей суп часто готують на літо, а в українських родинах корейського походження — на свята, весілля або просто для родинного застілля.

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