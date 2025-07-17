Кукси по-корейски: холодный суп, спасающий от жары

В жаркие летние дни, когда обычные блюда кажутся слишком тяжелыми, на помощь приходит что-то свежее, легкое и охлаждающее. Любишь азиатскую кухню? В корейской кухне существует блюдо, которое идеально справляется с этой задачей — кукси. Это холодный суп с лапшой, овощами и пикантным бульоном, который не только утоляет голод, но и освежает тело. Блюдо приобрело популярность не только в Корее, но и в Украине — особенно в регионах, где проживает корейская диаспора, например на юге страны.

В нашем материале мы расскажем как приготовить холодный суп по-корейски, входящий в состав классического кукси.

Классический рецепт кукси в домашних условиях

Кукси — это нечто среднее между салатом и супом. Основу составляет лапша, которую отваривают и быстро охлаждают — вплоть до ледяного состояния. Далее — разнообразные овощи: огурец, морковь по-корейски, капуста, иногда даже квашеные ингредиенты. Все это заливается пряным бульоном — с уксусом, соевым соусом, чесноком и острым перцем.

Какое мясо нужно для культи

Прекрасно подходит курица или говядина. А если ты фанат вегетарианского — кукси легко адаптировать под любой вкус.

Какую лапшу лучше использовать

Кукси — это холодная лапша в пряном бульоне, традиционно подаваемая с разнообразными овощами: свежими огурцами, морковью, капустой, а также с мясом или яйцом. Основу составляет пшеничная или рисовая лапша, которая после варки промывается ледяной водой.

Рецепт кукси

Ингредиенты (на 4 порции):

Лапша (пшеничная или рисовая) — 300-400 г.

Куриное филе или говядина — 200-300 г (можно и без мяса).

Куриные яйца — 2 шт.

Огурец свежий — 2 шт.

Морковь по-корейски — 200 г.

Капуста (пекинская или обычная) — 150 г.

Зеленый лук, кинза (по желанию).

Для бульона:

Соевый соус — 4 ст. л.

Уксус (яблочный или столовый) — 2-3 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Чеснок — 2–3 зубчика (выжать или натереть).

Острый перец (чили, порошок или паста) — по вкусу.

Холодная вода — 1 литр.

Лед — горсть (для охлаждения перед подачей).

Приготовление:

Варим лапшу по инструкции на упаковке, затем тщательно промываем в холодной воде и оставляем в миске со льдом. Лапша должна быть холодная, не слипаться. Мясо обжариваем или отвариваем, нарезаем тонкой соломкой. Можно приправить соевым соусом, солью и чесноком. Из яиц жарим тонкие омлеты без молока, охлаждаем и нарезаем тонкими лентами — это будет хороший слой в блюде. Нарезаем огурец соломкой. Капусту тонко шинкуем, добавляем немного соли. Морковь берем уже готовую (по-корейски) или готовим самостоятельно. В холодную воду добавляем уксус, соевый соус, сахар, чеснок, соль, перец. Попробуй — должно быть кисло-сладко-остро. Поставь бульон в холодильник или добавь кубики льда для полного охлаждения. В глубокую миску выкладываем: лапшу, мясо, овощи, омлетные ленты. Все заливаем холодным бульоном. Можно посыпать кунжутом или зеленью.

Советы:

Для вегетарианцев: просто исключи мясо и яйца.

Острота – на твой вкус. Кто добавляет корейскую пасту гочуджан, кто — каплю лимонного сока вместо уксуса.

Кукси всегда готовят свежим — не храни собранное блюдо, а вот компоненты можешь заготовить заранее.

У каждой хозяйки — свой вариант приготовления кукси, и это делает блюдо особенным. Некоторые добавляют маринованную редьку, другие — острую корейскую морковь. Секрет успеха заключается в балансе: сладкое, соленое, кислое и острое должно сойтись в одной тарелке. Благодаря большому количеству овощей блюдо богато витаминами, а холодная подача делает его идеальным для жаркого дня.

В Корее этот суп часто готовят на лето, а в украинских семьях корейского происхождения — на праздники, свадьбы или просто для семейного застолья.

Еще азиатской кухни? Держи рецепт приготовления ароматного восточного супа — шурпы.

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