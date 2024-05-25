Їжа та рецепти

Як правильно смажити шашлик: усі тонкощі ідеального прожарювання

Ольга Петухова 25 Травня 2024, 12:29
як правильно жарити шашлик
Фото: Pexels

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