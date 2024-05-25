Як правильно смажити шашлик: усі тонкощі ідеального прожарювання

Соковитий, рум’яний шашлик з апетитним ароматом димку та присмаком спогадів про неймовірно вдалий пікнік! Слинка тече від однієї згадки про таке! Аби твій майбутній шашлик дійсно ніколи не підводив, а друзі вважали тебе кулінарним “асом мангала”, занотуй кілька секретів, як правильно смажити шашлик!
Рецептів приготування шашлику існує безліч: зі свинини, баранини, птиці — кожен обирає на свій смак і гаманець. Щодо маринування шашлику, тут також море вподобань: від замочування в мінеральній воді до доволі екзотичних сумішей соусів і прянощів. А от правила того, як саме смажити шашлик, який би ти рецепт не обрав (-ла), будуть майже однакові.
Головне правило готування шашлику стверджує: надважливою є температура в мангалі. Для ідеального шашлику вона не менш значуща, ніж якість м’яса.
Аби м’ясо на вогні не пересихало, шампури слід викладати на мангал щільно.
Відстань від шампура до вугілля має становити 15-17 см.
Відстань від шампура до вугілля має становити 15-17 см.
Зрозуміти, чи жар в мангалі оптимальний, можна так: піднеси руку до вугілля і потримай. Якщо рука може витримати температуру — можна починати смажити.
Зрозуміти, чи жар в мангалі оптимальний, можна так: піднеси руку до вугілля і потримай. Якщо рука може витримати температуру — можна починати смажити.
Як на 100% правильно приготувати шашлик? Слідкуй за загальним часом смаження. Він не має перевищувати 20-23 хвилини.
Спочатку смаж так, аби зробити на шматочках м’яса хрустку скоринку. Тоді волога всередині буде закрита і шашлик залишиться соковитим.
Потрібно не більше однієї хвилини, аби на кожній стороні шматочка утворилася скоринка.
Потрібно не більше однієї хвилини, аби на кожній стороні шматочка утворилася скоринка.
Тож перші 3-5 хвилин часто перевертай шматочки, щоб м’ясо вкрилося рівномірною скоринкою.
Потім обертай шампури кожні 2-3 хвилини. Тоді шашлик не підгорить і просмажиться рівномірно. Слідкуй за жаром в мангалі: не давай вугіллю розгорітися, коли на нього стікатиме жир.
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Коли м’ясо щільне на дотик, але сік, який виділяється з нього, має рожевий відтінок, а краї шматочка темні — шашлик майже готовий. Лишилося довести його до готовності 5-10 хвилин.
Якщо ж шматочок щільний на дотик, рівномірно просмажений, а з нього крапає чистий і прозорий сік — м’ясо повністю просмажене. Можна насолоджуватись!
Щоб правильно смажити шашлик і не допустити його пригорання, на вугілля можна посипати сіль. Зробити це треба так: перед тим як покласти шампури з м’ясом на мангал, посипати вугілля невеликим шаром кам’яної солі.
Сіль служитиме захистом м’ясу навіть тоді, коли з нього стікатиме жир. Вона не дозволить вугіллю знову розгорітися, а м’ясу — підгоріти.
Сіль служитиме захистом м’ясу навіть тоді, коли з нього стікатиме жир. Вона не дозволить вугіллю знову розгорітися, а м’ясу — підгоріти.
Посипати сіллю вугілля потрібно лише один раз. Перед самим початком смаження шашлику.
Здається, ми розібрали майже всі тонкощі, як правильно смажити шашлик. Залишається останнє питання: чи потрібно одразу ж прибрати вугілля з мангала? Відповідаємо: якщо ти не плануєш в найближчу годину смажити ще одну порцію — прибери. З часом вугілля накопичує вологу, тож пакувати на зберігання мангал з вугіллям — лише псувати його і чекати на появу іржі.
Вдалого тобі приготування шашлику! І нехай усі хвалять твої кулінарно-пікнікові таланти!
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