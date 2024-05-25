Як правильно смажити шашлик: усі тонкощі ідеального прожарювання

Соковитий, рум’яний шашлик з апетитним ароматом димку та присмаком спогадів про неймовірно вдалий пікнік! Слинка тече від однієї згадки про таке! Аби твій майбутній шашлик дійсно ніколи не підводив, а друзі вважали тебе кулінарним “асом мангала”, занотуй кілька секретів, як правильно смажити шашлик!

Рецептів приготування шашлику існує безліч: зі свинини, баранини, птиці — кожен обирає на свій смак і гаманець. Щодо маринування шашлику, тут також море вподобань: від замочування в мінеральній воді до доволі екзотичних сумішей соусів і прянощів. А от правила того, як саме смажити шашлик, який би ти рецепт не обрав (-ла), будуть майже однакові.

Як смажити шашлик на мангалі

Головне правило готування шашлику стверджує: надважливою є температура в мангалі. Для ідеального шашлику вона не менш значуща, ніж якість м’яса.

Аби м’ясо на вогні не пересихало, шампури слід викладати на мангал щільно.

Відстань від шампура до вугілля має становити 15-17 см.

Перш ніж покласти шашлик над вугіллям, йому або дровам даємо добре прогоріти. Шампури викладаємо лише тоді, коли вугілля вкриється шаром білого попелу. Якщо раніше — м’ясо почне горіти.

Аби правильно смажити шашлик, не насипай забагато вугілля. Цілком вистачить одного шару на дні мангала.

Насипай вугілля рівномірно, тоді температура смаження по всій площині буде однаковою.

Зрозуміти, чи жар в мангалі оптимальний, можна так: піднеси руку до вугілля і потримай. Якщо рука може витримати температуру — можна починати смажити.

Як на 100% правильно приготувати шашлик? Слідкуй за загальним часом смаження. Він не має перевищувати 20-23 хвилини.

Спочатку смаж так, аби зробити на шматочках м’яса хрустку скоринку. Тоді волога всередині буде закрита і шашлик залишиться соковитим.

Потрібно не більше однієї хвилини, аби на кожній стороні шматочка утворилася скоринка.

Тож перші 3-5 хвилин часто перевертай шматочки, щоб м’ясо вкрилося рівномірною скоринкою.

Потім обертай шампури кожні 2-3 хвилини. Тоді шашлик не підгорить і просмажиться рівномірно. Слідкуй за жаром в мангалі: не давай вугіллю розгорітися, коли на нього стікатиме жир.

Як правильно смажити шашлик і вчасно дізнатися, коли м’ясо готове

Коли м’ясо щільне на дотик, але сік, який виділяється з нього, має рожевий відтінок, а краї шматочка темні — шашлик майже готовий. Лишилося довести його до готовності 5-10 хвилин.

Якщо ж шматочок щільний на дотик, рівномірно просмажений, а з нього крапає чистий і прозорий сік — м’ясо повністю просмажене. Можна насолоджуватись!

Хитрість на замітку: як смажити шашлик і запобігти пригоранню м’яса

Щоб правильно смажити шашлик і не допустити його пригорання, на вугілля можна посипати сіль. Зробити це треба так: перед тим як покласти шампури з м’ясом на мангал, посипати вугілля невеликим шаром кам’яної солі.

Сіль служитиме захистом м’ясу навіть тоді, коли з нього стікатиме жир. Вона не дозволить вугіллю знову розгорітися, а м’ясу — підгоріти.

Посипати сіллю вугілля потрібно лише один раз. Перед самим початком смаження шашлику.

Здається, ми розібрали майже всі тонкощі, як правильно смажити шашлик. Залишається останнє питання: чи потрібно одразу ж прибрати вугілля з мангала? Відповідаємо: якщо ти не плануєш в найближчу годину смажити ще одну порцію — прибери. З часом вугілля накопичує вологу, тож пакувати на зберігання мангал з вугіллям — лише псувати його і чекати на появу іржі.

Вдалого тобі приготування шашлику! І нехай усі хвалять твої кулінарно-пікнікові таланти!

А якщо хочеш дізнатися секрети шашлику зі свинини за рецептом відомого кавказького шеф-кухаря Аліка Мкртчяна, читай про це в нашому іншому матеріалі.

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