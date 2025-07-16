Міша Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові

У ресторані Китайський привіт у Львові, який належить ресторатору Міші Кацуріну, зафіксували масове отруєння гостей. Один із тих, хто отруївся, — сам власник закладу.

Як повідомив Кацурін у своєму Instagram, наразі симптоми харчового отруєння мають вже 11 людей, які відвідували ресторан 14 та 15 липня. Попередня версія, винуватці — десерти з яйцями та яєчним кремом.

Міша Кацурін отруївся у своєму закладі

Після інциденту заклад тимчасово закрили, а всі продукти з кухні — утилізували, — написав Кацурін.

До ресторану прибула санстанція, яка вже перевірила співробітників, кухонні поверхні та інгредієнти.

Кацурін пообіцяв сплатити лікування всім постраждалим і попросив звертатися до закладу напряму, якщо з кимось ще не вийшли на зв’язок.

Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний, — написав ресторатор.

Каже: перший випадок за 10 років

Міша Кацурін написав, що за 10 років роботи його заклади прийняли приблизно пів мільйона гостей щороку, і це перший серйозний інцидент такого масштабу.

Він також додав, що влітку подібні випадки трапляються навіть у найкращих ресторанах — через спеку, вразливі продукти й складність контролю. Та пообіцяв зробити все, щоб уникнути подібного в майбутньому.

І на останок попросив вибачення:

Вибач, Львів. Нам страшенно шкода. Ми зробимо усе і більше, щоб виправитися!

Українці вже підтримали ресторатора за його позицію та побажали усім одужання.

Влітку все частіше виникає зараження кишковими інфекціями. Причиною цього може бути неправильне зберігання продуктів під час спеки. У такому разі в них розвивається патогенна мікрофлора. Читай далі — що таке кишкова інфекція та як лікувати отруєння.

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