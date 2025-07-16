Міша Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові

Фото Instagram У ресторані Китайський привіт у Львові, який належить ресторатору Міші Кацуріну, зафіксували масове отруєння гостей. Один із тих, хто отруївся, — сам власник закладу. Як повідомив Кацурін у своєму Instagram, наразі симптоми харчового отруєння мають вже 11 людей, які відвідували ресторан 14 та 15 липня. Попередня версія, винуватці — десерти з яйцями та яєчним кремом. Міша Кацурін отруївся у своєму закладі Після інциденту заклад тимчасово закрили, а всі продукти з кухні — утилізували, — написав Кацурін.До ресторану прибула санстанція, яка вже перевірила співробітників, кухонні поверхні та інгредієнти. Кацурін пообіцяв сплатити лікування всім постраждалим і попросив звертатися до закладу напряму, якщо з кимось ще не вийшли на зв’язок. Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний, — написав ресторатор. Читати на тему Отруєння, що заважає жити. Симптоми інтоксикації організму: ознаки та допомога Читай, які є ознаки інтоксикації організму і коли варто звертатися до лікаря — у матеріалі. Каже: перший випадок за 10 років Міша Кацурін написав, що за 10 років роботи його заклади прийняли приблизно пів мільйона гостей щороку, і це перший серйозний інцидент такого масштабу. Він також додав, що влітку подібні випадки трапляються навіть у найкращих ресторанах — через спеку, вразливі продукти й складність контролю. Та пообіцяв зробити все, щоб уникнути подібного в майбутньому. І на останок попросив вибачення: Вибач, Львів. Нам страшенно шкода. Ми зробимо усе і більше, щоб виправитися! Українці вже підтримали ресторатора за його позицію та побажали усім одужання. Влітку все частіше виникає зараження кишковими інфекціями. Причиною цього може бути неправильне зберігання продуктів під час спеки. У такому разі в них розвивається патогенна мікрофлора. Читай далі — що таке кишкова інфекція та як лікувати отруєння. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Їжа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter