Права женщин — не приоритет: почему организации по гендерным вопросам теряют финансирование

Четыре основных международных доклада о правах женщин, в том числе и рекомендации по предотвращению домашнего насилия и дискриминации, не будут опубликованы в этом году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ ООН. Отмечается, что это часть того, что правозащитные группы называют более широкой негативной реакцией на гендерное равенство.

Права женщин под угрозой: финансирование соответствующих инициатив уменьшается

Добровольное финансирование Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в этом году сократилось на 60 миллионов долларов из-за невыплаченных взносов и значительного сокращения иностранной помощи США. Это около 14% от общего дохода в прошлом году.

Документ УВКПЧ, распространённый среди государств-членов, показывает, что было отложено 13 докладов о правах человека.

Четыре из них относятся именно к женщинам, что откладывает как расследование, так и обсуждение стратегий для улучшения их жизни.

Директор программы Международной службы по правам человека в Женеве Пуджа Патель уверена, что подобные действия подавляют политический диалог.

В мартовском отчете ООН говорится, что каждая четвертая страна сообщила о негативной реакции на права женщин в прошлом году. Это, по мнению правозащитных групп, сделало мониторинг и рекомендации еще более важными.

— Это действительно влияет на повседневную жизнь женщин и девушек, когда эти отчеты и механизмы не функционируют, — добавила Клэр Сомервиль, лектор и исполнительный директор Гендерного центра Женевского аспирантского института.

Несколько стран выразили обеспокоенность по этому поводу на 59-й сессии Совета по правам человека. Эквадор предупредил, что это решение может послать неправильный сигнал на фоне “огромной негативной реакции” на права женщин.

В мае ведущее агентство ООН по гендерному равенству — ООН-женщины — сообщило, что 90% организаций, занимающихся правами женщин, пострадали в результате финансовых сокращений.

— Это сигнализирует о более широком снижении приоритетов гендерного равенства на глобальном уровне, — выразила свое мнение Лаура Сомоджи, согенеральный директор фонда по продвижению гендерного равенства Womanity.

Недавно спецпредставитель НАТО также рассказала об негативной тенденции — женщин часто не берут на переговоры.

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