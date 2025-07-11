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Права женщин — не приоритет: почему организации по гендерным вопросам теряют финансирование

Ирина Танасийчук, журналист сайта 11 июля 2025, 12:00
Права женщин — не приоритет: почему организации по гендерным вопросам теряют финансирование
Фото Unsplash

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