Як заморозити черешню на зиму: способи, які збережуть смак ягоди

Коли сезон черешні закінчується, а в тебе багато ягід залишається на дереві, не залишай їх пропадати. Можна зірвати їх та заморозити. А потім використовувати для приготування страв чи смузі, чи навіть додавати у йогурти.

Читай у матеріалі про способи, як заморозити черешню на зиму. Ці способи допоможуть якнайкраще зберегти ягоду.

Як заморозити черешню на зиму: перевірені способи

Перед заморожуванням ягоди слід ретельно вимити та повністю висушити. Далі — видалити плодоніжки, а за бажанням і кісточки.

Розсип

Існує кілька основних способів заморожування. Найпростіший — розсипом: ягоди треба викласти в один шар на деко, застелене пергаментом, і поставити у морозильну камеру. Через кілька годин, коли черешня повністю замерзне, її варто пересипати у герметичний пакет або контейнер. Такий метод дозволяє ягодам не злипнутися, і тоді їх легко дозувати. Зберігати у морозилці можна до 6-12 місяців.

Заморожування в цукрі або сиропі

Для цього способу черешні треба змішати із цукром або залити охолодженим сиропом (наприклад, 1 склянка цукру на 1 склянку води), дати настоятись і вже після цього заморозити. Такий варіант добре підходить для десертів та випічки, адже черешня зберігає насичений смак.

Заморожування у вигляді пюре

Для цього очищену черешню варто подрібнити у блендері з невеликою кількістю цукру і розлити у пластикові контейнери або формочки. Зручно використовувати для морозива, смузі або соусів.

Мультирівневе заморожування

Черешні промити холодною водою, просушити у ледь теплій температурі, а опісля помістити не одразу в сильний мороз, а спочатку у звичайну морозильну камеру при 0°C. Потім поступово знижувати температуру до -5°C, а після цього — до -18°C. Цей «шоковий» метод допомагає зберегти структуру ягід — м’якота витримує більшу цілісність клітин.

Розморожувати черешню найкраще поступово — у холодильнику, щоб уникнути втрати текстури. Якщо дотримуватися цих простих правил, то можна насолоджуватись літнім смаком навіть посеред зими.

Інша популярна ягода для заморозки, близька сестра черешні — вишня. Раніше ми розповідали, як правильно заморозити вишню.

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