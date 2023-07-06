Вистачить аж до наступного літа! Прості способи заморожування вишні — рецепти

Заморожування — один з найприємніших процесів літньої заготівлі. Що може бути кращим за збір власного врожаю та підготовки його на зиму?
Читай у нашому матеріалі, як заморозити вишню — добірка простих і швидких способів.
Ми поділимося з тобою такими способами заморожування вишні:
Кожен рецепт простий та не потребує надважких зусиль, тому вибирай той, який подобається найбільше, та розпочинай смачну заготівлю!
Спосіб заморожування вишні з кісточками — найшвидший. Для цього слід перебрати та промити ягоди, прибрати хвостики. Після висушування на рушниках чи серветках достатньо пересипати ягоди в контейнери, поліетиленові чи зіп-пакети.
Зберігати заморожену вишню в морозильній камері можна не більш як рік. А ще ягоди не підходять для повторного заморожування. Тому їсти їх потрібно відразу. Зручно фасувати вишні невеликими порціями та підписувати на пакетах дату збору врожаю і сорт.
Фото:Pexels
Заморожена вишня з кісточками готується майже так само. Для цього потрібно:
Є ще один зручний спосіб заморожування вишні — у цукровому сиропі. Цей рецепт готується недовго. Для сиропу потрібно 1,5 кг цукру та літр води. Все змішай у каструлі та нагрій, доки цукор не розчиниться.
Дай сиропу охолонути, в цей час перебери, промий та прибери кісточки з вишень. Розклади їх у контейнери. Залий сироп у контейнери з вишнями, дай настоятися дві години, а потім заморожуй.
Раніше ми розповідали, як заготувати ягоди на зиму цікавими способами.
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