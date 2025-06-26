Простые способы замораживания вишни — рецепты, чтобы хватило до следующего лета

Замораживание — один из самых приятных процессов летней заготовки. Что может быть лучше сбора собственного урожая и подготовки его на зиму?

Читай в нашем материале, как заморозить вишню — подборка простых и быстрых способов.

Как заморозить вишню: способы и советы

Мы поделимся с тобой такими способами замораживания вишни:

Замороженная вишня с косточками.

Замороженная вишня без косточек.

Замороженное вишневое пюре.

Замороженные вишни в сахарном сиропе.

Каждый рецепт простой и не требует тяжелых усилий, поэтому выбирай тот, который нравится больше всего, и начинай вкусную заготовку!

Способ замораживания вишни с косточками — самый быстрый. Для этого следует перебрать и промыть ягоды, убрать хвостики. После высушивания на полотенцах или салфетках достаточно пересыпать ягоды в контейнеры, полиэтиленовые или зип-пакеты.

Хранить замороженную вишню в морозильной камере можно не больше года. А еще ягоды не подходят для повторной заморозки. Поэтому есть их нужно сразу. Удобно фасовать вишни небольшими порциями и подписывать на пакетах дату сбора урожая и сорта.

Замороженная вишня без косточек готовится почти так же. Для этого нужно:

Перебрать вишню. Промыть ее, высушить на полотенцах или салфетках. Убрать косточки. Расфасовать по удобным контейнерам или пакетам. Важно, чтобы в пакетах не было сока. Заморозить.

Замороженное вишневое пюре: пошаговый рецепт

Перебери вишни. Высыпь их в большую миску и залей холодной водой, оставь на два часа. Если в них были черви, они будут плавать сверху. Слей воду и промой вишни еще раз. Взбей блендером вишни до консистенции пюре. Разлей в контейнеры или зип-пакеты готовое пюре, замораживай.

Есть еще один удобный способ замораживания вишни — в сахарном сиропе. Этот рецепт готовится недолго. Для сиропа нужно 1,5 кг сахара и литр воды. Все смешай в кастрюле и нагрей, пока сахар не растворится.

Дай сиропу остыть, в это время перебери, промой и убери косточки с вишен. Разложи их в контейнеры. Залей сироп в контейнеры с вишнями, дай настояться два часа, а затем замораживай.

Раньше мы рассказывали, как заготовить ягоды на зиму интересными способами.

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