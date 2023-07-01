Как быстро очистить вишню от косточек в домашних условиях: эффективные методы

Вот и начался вишневый сезон. Именно поэтому многие хозяйки занялись заготовками на зиму: приготовлением различных компотов и варений. А потому актуальным стал вопрос о том, как быстро удалить косточки из вишни в домашних условиях.

Конечно, можно прибегнуть к специальным электрическим устройствам, которые продаются в интернете. Но если ты не так часто варишь компоты и желе из фруктов, лучше попробовать ручную чистку с помощью подручных средств. Как быстро очистить вишню от косточек — читай в материале.

Зачем доставать косточку из вишни

Косточки из плодов достают по разным причинам. Например, когда варят из них желе или варенье, когда засушивают фрукты.

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Ведь ягодное варенье без косточек — гораздо вкуснее. Здесь есть очевидная причина — его удобнее употреблять.

Кроме этого, все чаще врачи говорят о том, что косточки в консервации – вредны. А это значит, что косточки лучше изымать.

Как быстро удалить косточки из вишни: какие приспособления для этого нужны

Для того чтобы удаление косточек не было похоже на каторгу, лучше, конечно, воспользоваться специальной машинкой. Это экономит большое количество времени и энергии.

Но если у тебя нет желания заниматься поиском таких вещей, посмотри, что есть на твоих кухонных полках. Подойдут подручные средства и механические устройства. Например, скрепки, трубочки, шпильки, пресс ля чеснока и шприцы.

Как быстро очистить вишню от косточек: эффективные лайфхаки

Скрепка. Чтобы извлечь косточку, нужно использовать ее, как ложку. Такой способ очень эффективный, но при этом ты можешь испачкать руки и устать. Шпилька. Ее тоже нужно использовать, как ложку. Бутылка. Можно взять бутылку с узким горлышком, на которое нужно “одеть” ягоду так, чтобы она не падала внутрь и взять палочку. Палочкой пропихни косточку внутрь бутылки. Косточки остаются в бутылке, а ягоды будут на поверхности. Трубочка для коктейлей. Ею можно выталкивать косточку из вишни или черешни. Чеснокодавилка. В ней есть отверстие, которое хорошо подходит для удаления косточек из черешни или вишен. Шприц. Удалить косточки из вишен можно с помощью обычного одноразового шприца. Карандаш. Им нужно проталкивать косточку в середине плода.

Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из клубники.

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