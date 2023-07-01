Як швидко очистити вишню від кісточок у домашніх умовах: ефективні методи

Ось і розпочався вишневий сезон. Саме тому багато господинь взялися за заготівлі на зиму: приготування різних компотів та варень. А тому актуальним постало питання про те, як швидко видалити кісточки з вишні в домашніх умовах.

Звичайно, можна вдатися до спеціальних електричних пристроїв, що продаються в Інтернеті. Але якщо ти не так часто вариш компоти та желе із фруктів, краще спробувати ручне чищення за допомогою підручних засобів. Як швидко очистити вишню від кісточок — читай у матеріалі.

Навіщо діставати кісточку з вишні

Кісточки з плодів дістають із різних причин. Наприклад, коли варять із них желе чи варення, коли засушують фрукти.

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Адже ягідне варення без кісточок набагато смачніше. Тут є очевидна причина — його зручніше вживати.

Крім цього, все частіше лікарі говорять про те, що кісточки у консервації – шкідливі. А це означає, що кісточки краще вилучати.

Як швидко видалити кісточки з вишні: які пристосування для цього потрібні

Для того, щоб видалення кісточок не було схоже на каторгу, краще, звичайно, скористатися спеціальною машинкою. Це заощаджує велику кількість часу та енергії.

Але якщо в тебе немає бажання шукати такі речі, подивися, що є на твоїх кухонних полицях. Підійдуть підручні засоби та механічні пристрої. Наприклад, скріпки, трубочки, шпильки, часникодавка та шприци.

Як швидко очистити вишню від кісточок: ефективні лайфхаки

Скріпка. Щоб дістати кісточку, потрібно використовувати її, як ложку. Такий спосіб дуже ефективний, але при цьому ти можеш забруднити руки та швидко втомитися. Шпилька. Її також треба використовувати, як ложку. Пляшка. Можна взяти пляшку з вузькою шийкою, на яку потрібно одягнути ягоду так, щоб вона не падала всередину, і взяти паличку. Паличкою проштовхни кісточку всередину пляшки. Кісточки залишаться в пляшці, а ягоди будуть на поверхні. Трубочка для коктейлів. Нею можна виштовхувати кісточку з вишні чи черешні. Часникодавка. У ній є отвір, який добре підходить для видалення кісточок з черешні або вишні. Шприц. Видалити кісточки з вишень можна за допомогою звичайного одноразового шприца. Олівець. Його потрібно проштовхувати всередину плода.

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