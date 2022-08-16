Сохранить летние лучи до осенних вечеров: как приготовить варенье из клубники

Как волшебно смотрятся завтраки в любимых фильмах или сериалах. Главные герои заваривают кофе, берут круассан или тост и обильно смазывают их чем-нибудь сладеньким. Почему бы летом не попытаться устроить такое утро и не приготовить к нему собственноручно варенье из клубники?
Стоит только найти любимые ягоды, впитавшие за август все самые яркие лучи солнца, и сохранить их до пасмурных осенних или зимних вечеров.
А чтобы летнее тепло в кусочках клубники сохранялось как можно дольше, следует сделать из ягоды сладкое варенье. И еще долгое время твой завтрак будет действительно хорошим.
Однако сохранить сезонные фрукты до прохладных вечеров можно и по-другому. Читай о трех небанальных способах заготовить ягоды к зиме.
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