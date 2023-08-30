Обрезка ежевики осенью: как правильно провести и зачем нужна

Анна Голишевская, редактор сайта 30 августа 2023, 13:15
Ожина
Фото: Unsplash

Больше новостей
заклади Києва працюватимуть довше
Почти до комендантского часа! Кафе и рестораны Киева будут работать дольше
Обрезка ежевики осенью: как правильно провести и зачем нужна
Как правильно ухаживать за тату, чтобы оно быстро зажило и было красивым: объясняет мастер
Одесский кинофестиваль
Если мы не будем это производить, украинцы будут искать истории где-то еще. Каким было завершение Одесского кинофестиваля
Як стерилізувати банки в духовці: простий спосіб
Важнейший этап консервации! Как стерилизовать банки в духовке — пошаговая инструкция
Смотреть больше

Материалы по теме

подготовка винограда к зиме
Подумать надо заранее: как подготовить виноград к зиме
Коли копати картоплю влітку 2023: оптимальний період
Пора собирать урожай! Когда нужно выкапывать картошку в Украине 2023
обробка саду восени від шкідників
Это сохранит жизнь твоего сада! Как обработать деревья осенью от вредителей и болезней
Как обрезать пионы
После цветения и осенью: когда и как правильно обрезать пионы

Видео
0:03:33
Одесский кинофестиваль

Если мы не будем это производить, украинцы будут искать истории где-то еще. Каким было завершение Одесского кинофестиваля
0:06:37
стабпункт
Героические люди с передовой! Один день с военными медиками в стабпункте на Лиманском направлении
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 30 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:00
Новояковлівка
Думали, сгорит все село… В Запорожье россияне пытаются выжечь село фосфорными боеприпасами
Куп'янськ
Купянск под оккупацией: история, которую не рассказывали — в документальном фильме от DW
0:06:15
Концтабори для малюків та триколори: що РФ робить з українськими дітьми
Триколоры, портреты Путина и пропаганда. Что терпят украинские дети на оккупированных территориях
0:04:29
Часів Яр нищать обстрілами: від міста лишилися руїни
От города осталась лепнина в Доме культуры. Россияне уничтожают Часов Яр со всего вооружения
Андрій Пільщиков
Был готов летать 24/7: в Киеве попрощались с Джусом — воспоминания родных о легендарном пилоте
0:05:31
Куп'янськ не буде другим Бахмутом: військовий пояснив, яка ситуація
Купянск не станет вторым Бахмутом. Подробно о боях и продвижении ВСУ на восточных направлениях
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 29 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Як стерилізувати банки в духовці: простий спосіб
Читать дальше
Важнейший этап консервации! Как стерилизовать банки в духовке — пошаговая инструкция
Хлібний квас у домашніх умовах: рецепт приготування
Читать дальше
Бодрит и охлаждает! Простой рецепт домашнего хлебного кваса — пошагово

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь