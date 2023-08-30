Обрезка ежевики осенью: как правильно провести и зачем нужна

Все чаще опытные садоводы говорят о том, что нельзя оставлять засохшие кусты ежевики после сбора урожая. Все старые стебли следует аккуратно обрезать, чтобы ветки не заняли обширную территорию и хорошо плодоносили летом. Обрезка ежевики осенью: как осуществить — читай в материале.

Обрезка ежевики осенью: зачем она растению

Специалисты выделяют несколько важных факторов, делающих обрезку растения обязательной.

Если ты вовремя займешься удалением ненужных ветвей, это увеличит объем света, доходящего до ежевики. Благодаря обрезке происходит правильное распределение полезных веществ. Именно старые ветви извлекают полезные вещества, отбирая питательные элементы у молодых побегов. После обрезки тебе будет легче укрывать на зиму куст (как и ухаживать за ним). Кроме этого, благодаря этим манипуляциям улучшается урожайность (ведь стимулируется цветение молодых побегов).

Обрезка ежевики осенью: лучшие сроки

Осенью обрезку нужно производить сразу после того, как куст перестанет плодоносить. До первых заморозков это дело откладывать не стоит, ведь побеги таким образом будут использовать запас жизненных сил растения.

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После удаления старых веток, оставшиеся лучше подготовятся к зимовке.

Важно, что при этом разные виды и сорта ежевики заканчивают плодоносить в разное время. Осеннюю обрезку чаще всего проводят в конце августа или начале сентября. Если плоды поздние — в начале октября.

Как правильно обрезать ежевику осенью: основные моменты

На первом этапе обрезки отрежь все отжившие свое побеги. Не оставляй при этом пеньки. Если ветви очень тонкие или короткие — тоже удаляй. Не оставляй побеги, повредившие вредители. Все хорошие веточки убавляй на четверть. Лучше оставить на зиму 8-10 побегов (чтобы куст хорошо пережил зиму). Верхние концы однолетних побегов режь сразу выше почки. После зимовки раскрой кусты и посмотри, что хорошо сохранилось, а что — не очень. Здоровая часть ежевики после отогрева на солнышке должна быть упругой на ощупь, блестящего коричневого цвета. Вымерзшую часть следует удалить. Если после холода осталось 5-6 веток, это хорошо. Главное, чтобы не было менее 3-х.

Осенняя подкормка ежевики: главные правила

Самое важное в этом деле — вносить правильные удобрения. Так ускорится созревание побегов, укрепится корневая система и повысятся иммунные силы растения. Из-за того, что ежевика осенью нуждается в калии и фосфоре, кустарник прикармливай после сбора урожая и после обрезки. Для этого можно взять, например, древесную золу.

Для приготовления возьми стакан золы и раствори в 10 л воды. Полы приствольного круга растения. Минеральные удобрения модны в сухом виде рассыпать в радиусе 50 см от стеблей.

На 1 кв. м используй 25 г сульфата калия и 50 г суперфосфата. После подкормки почву необходимо разрыхлить на глубину 15 см. Каждые 2-3 года почву вокруг растения перекапывай с внесением на 1 кв. м 3-4 кг перегноя или компоста. Подкормку сочетай с внесением минеральных удобрений.

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