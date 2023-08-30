Обрезка ежевики осенью: как правильно провести и зачем нужна

Все чаще опытные садоводы говорят о том, что нельзя оставлять засохшие кусты ежевики после сбора урожая. Все старые стебли следует аккуратно обрезать, чтобы ветки не заняли обширную территорию и хорошо плодоносили летом. Обрезка ежевики осенью: как осуществить — читай в материале.
Специалисты выделяют несколько важных факторов, делающих обрезку растения обязательной.
Осенью обрезку нужно производить сразу после того, как куст перестанет плодоносить. До первых заморозков это дело откладывать не стоит, ведь побеги таким образом будут использовать запас жизненных сил растения.
После удаления старых веток, оставшиеся лучше подготовятся к зимовке.
После удаления старых веток, оставшиеся лучше подготовятся к зимовке.
Важно, что при этом разные виды и сорта ежевики заканчивают плодоносить в разное время. Осеннюю обрезку чаще всего проводят в конце августа или начале сентября. Если плоды поздние — в начале октября.
Самое важное в этом деле — вносить правильные удобрения. Так ускорится созревание побегов, укрепится корневая система и повысятся иммунные силы растения. Из-за того, что ежевика осенью нуждается в калии и фосфоре, кустарник прикармливай после сбора урожая и после обрезки. Для этого можно взять, например, древесную золу.
Для приготовления возьми стакан золы и раствори в 10 л воды. Полы приствольного круга растения. Минеральные удобрения модны в сухом виде рассыпать в радиусе 50 см от стеблей.
Для приготовления возьми стакан золы и раствори в 10 л воды. Полы приствольного круга растения. Минеральные удобрения модны в сухом виде рассыпать в радиусе 50 см от стеблей.
На 1 кв. м используй 25 г сульфата калия и 50 г суперфосфата. После подкормки почву необходимо разрыхлить на глубину 15 см. Каждые 2-3 года почву вокруг растения перекапывай с внесением на 1 кв. м 3-4 кг перегноя или компоста. Подкормку сочетай с внесением минеральных удобрений.
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