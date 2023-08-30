Обрізка ожини восени: як правильно провести та навіщо потрібна

Усе частіше досвідчені садівники говорять про те, що не можна залишати засохлі кущі ожини після збору урожаю. Всі старі стебла варто акуратно обрізати, аби гілки не зайняли велику територію і добре плодили влітку. Обрізка ожини восени: як здійснити — читай в матеріалі.
Фахівці виділяють кілька важливих факторів, які роблять обрізку рослини обов’язковою.
Восени обрізку потрібно проводити одразу після того, як кущ перестане плодоносити. До перших заморозків відкладати не варто, адже так пагони будуть використовувати запас життєвих сил рослини.
Після видалення старих гілок ті, які залишилися, краще підготуються до зимівлі.
Після видалення старих гілок ті, які залишилися, краще підготуються до зимівлі.
Важливо, що при цьому різні види й сорти ожини закінчують плодоносити в різний час. Осінню обрізку найчастіше проводять в кінці серпня або на початку вересня. Якщо плоди пізні — на початку жовтня.
Найважливіше в цій справі — вносити правильні добрива. Тоді прискориться дозрівання пагонів, зміцниться коренева система і підвищаться імунні сили рослини. Через те, що ожина восени потребує калію і фосфору, чагарник підгодовуй після збору врожаю і після обрізки.
Для цього можна взяти, наприклад, деревну золу. Для приготування візьми стакан золи та розчини в 10 л води. Полий пристовбурні кола рослини.
Для цього можна взяти, наприклад, деревну золу. Для приготування візьми стакан золи та розчини в 10 л води. Полий пристовбурні кола рослини.
Мінеральні добрива модна в сухому вигляді розсипати в радіусі 50 см від стебел. На 1 кв. м використовуй 25 г сульфату калію і 50 г суперфосфату. Після підгодівлі ґрунт необхідно розпушити на глибину 15 см. Кожні 2-3 роки ґрунт навколо рослини перекопуй з внесенням на 1 кв. м 3-4 кг перегною або компосту. Підживлення поєднуй з внесенням мінеральних добрив.
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