Вот паразиты! Почему чернеют абрикосы и как спасти один из любимых фруктов

Абрикос — один из популярных фруктов. Мы делаем из него варенье, компоты, соки, печем пироги и различные десерты. Есть разные сорты абрикос, некоторые ранние деревья могут одними из первых дать свои плоды летом. Но чтобы урожай был большим и не пропал, надо правильного ухаживать за деревом. Мы расскажем, почему чернеет абрикос и что с этим делать.

После зимы надо хорошо следить за состоянием здоровья всех растений, особенно во влажную погоду. Ведь могут развиваться бактерии, которые вредят дереву. Часто весной мы можем наблюдать, как чернеют и опадают листья абрикоса, а также сам плод покрывается черными пятнами. В этом может быть виновата парша.

Почему чернеют абрикосы: что такое парша косточковых

Парша косточковых — заболевание, которое часто встречается у абрикоса. Эту грибковую патологию легко определить. Дерево поражает паразит, который быстро распространяется.

Листья абрикоса покрываются пятнами и опадают. После этого страдают побеги и плоды. Они покрываются серым налетом и пятнами от коричневого до оливкового цвета.

Причины почернения абрикосов: симптомы парши

Сперва от парши страдают листья, они деформируются, а также можно заметить круглые отметины, имеющие нечеткие границы, хаотично раскиданные на обратной стороне. Эти пятна стают коричневого цвета и жесткими. Если инфекция сильно поражает листья, они опадают.

Такие пятна можно заметить и на самих абрикосах. Инфицированные плоды лопаются, мякоть разрушается. Абрикосы теряют внешнюю привлекательность, вкусовые качества.

Если парша сильно поразила дерево, страдает ствол и корневая система.

Причиной почернения абрикос могут стать насекомые, которые активизируются при чрезмерной влажности или в период резких скачков температур. В этот период дерево наиболее уязвимо к разным инфекциям. А возбудитель парши косточковых принято считать патогенный грибок, который зимует на опавшей листве. Весной из маленьких шариков наружу высвобождаются споры и инфицируют растения.

Как убрать почернения абрикос

Если ты заметил появления парши косточковых на абрикосе, дерево надо опрыскать фунгицидами. Эти средства можно найти в магазинах для сада и огорода, тебя могут проконсультировать и рассказать, как правильно опрыскивать дерево.

Изначально дерево надо обработать до цветения и второй раз – после него. Дальнейшие опрыскивания проводить с интервалом в 10-14 дней.

Что делать, чтобы абрикосы не чернели

Чтобы парша косточковых не поразила абрикос, надо придерживаться простых правил профилактики:

аккуратно поливать дерево без переувлажнения почвы;

своевременно обрезать сухие, поврежденные ветки;

выпалывать сорняки, а опавшую листву сжигать;

в приствольном круге периодически рыхлить землю;

регулярно осматривать побеги, крону на наличие грибка.

Все деревья нужно защищать от вредителей, поэтому многие садоводы белят деревья. Ранее мы рассказывали, чем белить деревья весной.

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