От паразити! Чому чорніють абрикоси і як врятувати один з улюблених фруктів

Абрикос — один із популярних фруктів. Ми робимо з нього варення, компоти, соки, печемо пироги та різні десерти. Є різні сорти абрикосів, деякі ранні дерева можуть одними з перших дати свої плоди влітку. Але щоб урожай був великим і не пропав, треба правильно доглядати за деревом. Ми розповімо, чому чорніє абрикос і що з цим робити.

Після зими треба добре стежити за станом здоров’я всіх рослин, особливо у вологу погоду. Адже можуть розвиватись бактерії, які шкодять дереву. Часто навесні ми можемо спостерігати, як чорніє та опадає листя абрикоса, а також сам плід покривається чорними плямами. У цьому може бути винна парша.

Чому чорніють абрикоси: що таке парша кісточкових

Парша кісточкових — захворювання, яке часто зустрічається в абрикоса. Цю грибкову патологію легко визначити. Дерево вражає паразит, який швидко поширюється.

Листя абрикоса покривається плямами та опадає. Після цього страждають пагони та плоди. Вони покриваються сірим нальотом та плямами від коричневого до оливкового кольору.

Причини почорніння абрикосів: симптоми парші

Спершу від парші страждає листя, воно деформується, а також можна помітити круглі мітки, що мають нечіткі межі, хаотично розкидані на звороті. Ці плями стають коричневого кольору та жорсткими. Якщо інфекція сильно вражає листя, вони опадають.

Такі плями можна побачити і на самих абрикосах. Інфіковані плоди лопаються, м’якуш руйнується. Абрикоси втрачають зовнішню привабливість, смакові якості.

Якщо парша сильно вразила дерево, страждає ствол і коренева система.

Причиною почорніння абрикоса можуть стати комахи, які активізуються при надмірній вологості або в період різких стрибків температур. У цей період дерево найбільш уразливе до різних інфекцій. А збудником парші кісточкових заведено вважати патогенний грибок, який зимує на опалому листі. Навесні з маленьких кульок назовні вивільняються спори та інфікують рослини.

Як прибрати почорніння абрикос

Якщо помітив появи парші кісточкових на абрикосі, дерево треба обприскати фунгіцидами. Ці засоби можна знайти в магазинах для саду та городу, тебе можуть проконсультувати та розповісти, як правильно обприскувати дерево.

Спочатку дерево треба обробити до цвітіння і вдруге — після нього. Подальші обприскування проводити з інтервалом 10-14 днів.

Що робити, щоб абрикоси не чорніли

Щоб парша кісточкових не вразила абрикос, треба дотримуватись простих правил профілактики:

акуратно поливати дерево без перезволоження ґрунту;

своєчасно обрізати сухі та пошкоджені гілки;

випалювати бур’яни, а опале листя спалювати;

у приствольному колі періодично розпушувати землю;

регулярно оглядати пагони, крону на наявність грибка.

Усі дерева треба захищати від шкідників, тому багато садівників білять дерева. Раніше ми розповідали, чим білити дерева навесні.

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