От паразити! Чому чорніють абрикоси і як врятувати один з улюблених фруктів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Травня 2023, 16:15
Чому чорніють абрикоси: найпоширеніші причини
Фото: Pexels

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