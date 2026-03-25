Обрізання абрикоса навесні 2026: що потрібно знати, щоб дерево давало багато плодів

Абрикосу можна побачити майже в кожному дворі. Ранні сорти цього дерева дають, мабуть, перші весняні фрукти. Щоб дерево давало багато великих і солодких плодів, треба правильно за ним доглядати. Ми розповімо, як обрізати абрикос навесні.

Дбати про весняне обрізання абрикоса слід з другого року після посадки саджанця. Це роблять у плюсову температуру до появи листя. У теплих регіонах цю процедуру можна проводити у квітні.

Обрізання абрикоса навесні: навіщо це робити

Обрізати абрикос навесні потрібно до початку руху соку, інакше можна сильно нашкодити дереву. Ти, мабуть, пам’ятаєш, застиглу смолу на дереві? Цей застиглий сік дуже виснажує його.

Абрикос росте набагато швидше за інші дерева, тому обрізати його потрібно двічі або тричі на рік.

Обрізають абрикос передусім для розрідження крони. Але є й інші основні причини:

утворення нових та сильних пагонів;

освітлення крони;

збільшення плодоношення;

оздоровлення плодового дерева;

підвищення життєздатності.

Якщо ти не обрізатимеш абрикос два-три роки, крона дерева розростеться, що призведе до зниження плодоношення.

Види обрізання абрикоса навесні

Формувальне — правильне утворення крони в перший рік життя, створюється основа та скелет дерева. Омолоджувальне — метою цього обрізання є відновлення росту та балансу дерева з плодоношенням, частіше проводитися дорослим деревам. Регулювальне — обрізання для дорослих дерев, що дають плоди, допомагає регулювати плодоношення і зростання при слабкому прирості. Санітарне — видалення хворих, загнилих, сухих і пошкоджених гілок.

Як обрізати абрикос навесні

Під час обрізання абрикоса навесні потрібно підтримувати розмір річних приростів до 50 см. Є кілька способів, які допоможуть сформувати крону дерева: розряджено-ярусну або вазоподібну.

Перший спосіб застосовують для сильнорослих сортів, а другий — для слаборослих.

Розряджено-ярусну форму можна сформувати з п’яти скелетних гілок, між ними має бути відстань 35-40 см. Щоб дерево мало вазоподібну форму, треба обрізати гілки навколо стовбура. Якщо ж ти хочеш, щоб у дерева була чашоподібна крона, то має бути п’ять-сім скелетних гілок. Їх уже обрізають на 40-50 см на другому році життя.

Ця процедура має виконуватися протягом трьох років. Видаляти треба трохи більше ніж третину маси від загальної кількості скелетних гілок. Якщо ти обрізаєш молоде дерево, то це потрібно робити на здоровій рослині, літній приріст якої становить понад 40 см.

Одне з важливих правил обрізки: процедуру варто проводити добре нагостреним інструментом, інакше постраждає кора, дерево почне хворіти. Після обрізання місця спилювання треба змастити садовим варом, попередньо розігрівши його на водяній бані.

Обрізка стимулює плодоношення як на сильних, так і слабких гілках. А якщо за всіма рослинами правильно доглядати, то вони даватимуть багато плодів. Раніше ми розповідали, коли обрізати виноград навесні.

