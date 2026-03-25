Обрезка абрикоса весной 2026: что нужно знать, чтобы дерево давало много плодов

Абрикосу можно увидеть чуть ли ни в каждом дворе. Ранние сорты этого дерева дают, наверно, первые фрукты весны. Чтобы дерево давала много больших и сладких плодов, за ним нужно правильно ухаживать. Мы расскажем, как обрезать абрикос весной.

Заботиться о весенней обрезке абрикоса следует со второго года после посадки саженца. Это делают в плюсовую температуру до появления листьев. В теплых регионах эту процедуру можно проводить в апреле.

Обрезка абрикоса весной: для чего это делать

Обрезать абрикос весной нужно до начала сокодвижения, иначе можно сильно навредить дереву. Ты, наверное, помнишь застывшую смолу на дереве? Этот застывший сок очень истощает его.

Абрикос растет намного быстрее остальных деревьев, поэтому обрезать его нужно два или три раза в год.

Обрезку абрикоса проводят, прежде всего, для разрежения кроны. Но есть и другие основные причины:

образование новых и сильных побегов;

осветление кроны;

увеличение плодоношения;

оздоровление плодового дерева;

повышение жизнеспособности.

Если ты не будешь обрезать абрикос два-три года, крона дерева разрастется, что приведет к снижению плодоношения.

Виды обрезки абрикоса весной

Формирующая — правильное образование кроны в первый год жизни, создается основа и скелет дерева. Омолаживающая — целью этой обрезки является восстановление роста и баланса дерева с плодоношением, чаще проводиться взрослым деревьям. Регулирующая — обрезка для взрослых плодоносящих деревьев, помогает регулировать плодоношение и рост при слабом приросте. Санитарная — удаление заболевших, загнивших, сухих и поврежденных веток.

Как обрезать абрикос весной

Во время обрезки абрикоса весной нужно поддерживать размер годичных приростов до 50 см. Есть несколько способов, которые помогут сформировать крону дерева: разряженно-ярусную или вазообразную.

Первый способ применяют для сильнорослых сортов, а второй — для слаборослых.

Разряженно-ярусную форму можно сформировать с пяти скелетных ветвей, между ними должно быть расстояние 35-40 см. Чтобы у дерева была вазообразная форма, надо обрезать ветви вокруг ствола. Если же ты хочешь, чтобы у дерева была чашевидная крона, то должно быть пять – семь скелетных ветвей. Их уже обрезают на 40-50 см на втором году жизни.

Эта процедура должна выполняться в течение трех лет. Удалять надо не более трети массы от общего числа скелетных веток. Если ты обрезаешь молодое дерево, то это нужно делать на здоровом растении, летний прирост которого составляет свыше 40 см.

Одно из важных правил обрезки: процедуру стоит проводить острым, хорошо наточенным инструментом, иначе пострадает кора, дерево начнет болеть. После обрезки места спиливания надо смазать садовым варом, его предварительно разогреть на водяной бане.

Обрезка стимулирует плодоношение как на сильных, так и на слабых ветвях. А если за всеми растениями правильно ухаживать, то они будут давать много плодов.

