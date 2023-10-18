Свіжість та соковитість у поєднанні з шоколадом: рецепт брауні зі сливами від фуд-блогерки

Шоколадне брауні завжди було символом ніжності та неперевершеного смаку. Але що може зробити цей десерт ще смачнішим? Звісно, додавання слив! Соковитість цих фруктів чудово поєднується з густим шоколадним смаком, додаючи брауні нотки свіжості та неповторного аромату.

І якщо в тебе вже потекла слинка — не барися та починай готувати брауні зі сливами за рецептом фуд-блогерки Олени Сагун.

Шоколадне брауні зі сливами: рецепт

Інгредієнти

170-180 г чорного шоколаду;

150 г вершкового масла;

150 г цукру;

1 ч.л. ванільного цукру;

3 середні яйця кімнатної температури;

100 г борошна;

½ ч.л. розпушувача;

дрібка солі;

половинки слив для начинки.

В Олени були великі сливи, тож їй знадобилося чотири з половиною сливи для цього десерту.

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Дівчина також зазначає, що за бажанням можна готувати за цим рецептом не лише брауні зі сливами, а й з іншими начинками. Приміром, це можуть бути абрикоси, смородина або інший фрукт, який ти полюбляєш.

Для цього рецепту блогерка використала форму розміром 20х20, а шоколад обирала з 56% какао.

Приготування

Для початку займімося шоколадом. Його необхідно розтопити разом із маслом за допомогою водяної бані чи у мікрохвильовці. Під час цього процесу суміш потрібно регулярно помішувати. Після завершення залиш шоколадно-масляну суміш охолоджуватися протягом десяти хвилин.

Тепер перейдімо до слив. Їх необхідно ретельно помити, розрізати навпіл та витягнути звідти кісточки.

Час замішувати тісто. Для цього візьми миску, насип туди цукор, ванільний цукор, додай яйця та шоколадно-масляну суміш. Насип борошно, розпушувач і сіль. Добре замішай все це вінчиком.

Візьми форму для запікання та постели пергамент. Потрібно це зробити так, аби папір виходив на межі форми — це допоможе дістати готове брауні з духової шафи. Туди ж виливай приготоване тісто, а зверху виклади половинки слив зрізами донизу.

Постав форму у духову шафу, розігріту до 180 градусів. Також Олена Сагун нагадує, що брауні має бути вологим і ніжним. Тому слідкуй, щоб його не перепекти! Залежно від духовки та начинки, час випікання може бути від 30 до 45-50 хвилин. Зі сливами блогерці знадобилося 40 хвилин. Але ти перевіряй готовність зубочисткою: по краях має бути сухо, а по центру — трохи волого.

Коли брауні готове, вийми його та дай охолонути. Після цього постав у холодильник на декілька годин. Поріж готове брауні зі сливами на шматочки й перед подачею посип какао-порошком.

Нехай смакує!

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