Свежесть и сочность в сочетании с шоколадом: рецепт брауни со сливами от фуд-блогера

Шоколадный брауни всегда был символом нежности и непревзойденного вкуса. Но что может сделать этот десерт еще вкуснее? Конечно, добавление слив! Сочность этих фруктов прекрасно сочетается с густым шоколадным вкусом, добавляя брауни нотки свежести и неповторимого аромата.

И если у тебя уже потекла слюнка — не медли и начинай готовить брауни со сливами по рецепту фуд-блогера Елены Сагун.

Шоколадный брауни со сливами: рецепт

Ингредиенты

170-180 г черного шоколада;

150 г сливочного масла;

150 г сахара;

1 ч.л. ванильного сахара;

3 средние яйца комнатной температуры;

100 г муки;

½ ч.л. разрыхлителя;

щепотка соли;

половинки слив для начинки.

У Елены были большие сливы, поэтому ей понадобилось четыре с половиной сливы для этого десерта.

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Девушка также отмечает, что при желании можно готовить по этому рецепту не только брауни со сливами, но и с другими начинками. К примеру, это могут быть абрикосы, смородина или другой фрукт, который ты любишь.

Для этого рецепта блогер использовала форму размером 20х20, а шоколад выбирала с 56% какао.

Приготовление

Для начала займемся шоколадом. Его необходимо растопить вместе с маслом с помощью водяной бани или в микроволновке. Во время этого процесса смесь нужно регулярно помешивать. После завершения оставь шоколадно-масляную смесь охлаждаться в течение десяти минут.

Теперь перейдем к сливам. Их необходимо тщательно помыть, разрезать пополам и вытащить косточки.

Пора замешивать тесто. Для этого возьми миску, насыпь туда сахар, ванильный сахар, добавь яйца и шоколадно-масляную смесь. Насыпь муку, разрыхлитель и соль. Хорошо размешай все это венчиком.

Возьми форму для запекания и постели пергамент. Нужно это сделать так, чтобы бумага выходила на границы формы — это поможет достать готовое брауни из духового шкафа. Туда же выливай приготовленное тесто, а сверху выложи половинки слив срезами вниз.

Поставь форму в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов. Также Елена Сагун напоминает, что брауни должен быть влажным и нежным. Поэтому следи, чтобы его не перепечь! В зависимости от духовки и начинки, время выпечки может быть от 30 до 45-50 минут. Со сливами блогеру понадобилось 40 минут. Но ты проверяй готовность зубочисткой: по краям должно быть сухо, а по центру — немного влажно.

Когда брауни готов, вынь его и дай остыть. После этого поставь в холодильник на несколько часов. Порежь готовый брауни со сливами на кусочки и перед подачей посыпь какао-порошком.

Приятного аппетита!

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