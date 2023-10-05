Ароматное, пряное, осеннее. Как приготовить тыквенное латте — пошаговый рецепт

Если осень ты любишь не только за атмосферу, но и пряные и теплые вкусы — рецепт тыквенного латте точно тебе понравится. Его следует попробовать хотя бы раз в жизни. Этот напиток каждый год становится трендом в социальных сетях и кофейнях. Сегодня мы расскажем, как приготовить тыквенное латте.

Тыквенное латте — рецепт осеннего напитка со специями

Как только начинает желтеть и падать листья, социальные сети и кофейни включают режим пряных напитков и pumpkin spice latte. Это такой кофе со вкусом пряностей и тыквы. Он имеет очень осенний и ароматный вкус.

Приготовить тыквенное латте можно многими способами — с помощью джема или варенья, тыквенного пюре (детское питание), или запечь тыкву и сделать пюре самостоятельно.

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Для приготовления тыквенного латте тебе понадобится:

тыквенное пюре — 2 ст.л.

молоко — 100 мл

кофе — 50-70 мл

корица, ваниль и любимые специи — по вкусу

Этот напиток стал очень популярным в кофейной франшизе, которой нет в Украине. Но каждую осень кофеманы очень ждут появления тыквенного латте или же начинают готовить его дома.

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Приготовление

Свари кофе. Для этого используй кофемашину или турку. Достаточно будет совсем немного. Взбей молоко капучинатором или маленьким венчиком. Добавь к нему тыквенное пюре, специи. Если хочешь сладкий напиток, можно добавить сахар. Нагрей смесь в сотейнике. Влей нагретую смесь в кофе. Размешай, можно взбить капучинатором. Украсить напиток можно сливками, крошкой печенья или специями. Готово!

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