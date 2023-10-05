Ароматное, пряное, осеннее. Как приготовить тыквенное латте — пошаговый рецепт

Если осень ты любишь не только за атмосферу, но и пряные и теплые вкусы — рецепт тыквенного латте точно тебе понравится. Его следует попробовать хотя бы раз в жизни. Этот напиток каждый год становится трендом в социальных сетях и кофейнях. Сегодня мы расскажем, как приготовить тыквенное латте.
Как только начинает желтеть и падать листья, социальные сети и кофейни включают режим пряных напитков и pumpkin spice latte. Это такой кофе со вкусом пряностей и тыквы. Он имеет очень осенний и ароматный вкус.
Приготовить тыквенное латте можно многими способами — с помощью джема или варенья, тыквенного пюре (детское питание), или запечь тыкву и сделать пюре самостоятельно.
Для приготовления тыквенного латте тебе понадобится:
Этот напиток стал очень популярным в кофейной франшизе, которой нет в Украине. Но каждую осень кофеманы очень ждут появления тыквенного латте или же начинают готовить его дома.
Приготовление
@tarot.tarot #гарбузовийлате ♬ оригінальний звук — Адекватний Таролог Айтéн ????
@food_anuuuta Гарбузова кава????#гарбуз#рецептзгарбуза #гарбузовелате #рецептгарбузовоголате ♬ Тільку ві Львові — Віктор Морозов
Раньше мы рассказывали, как приготовить ристретто в домашних условиях.
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