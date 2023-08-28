Маленькая и крепкая порция бодрости. Что такое ристретто и как приготовить его дома

Многие люди в мире любят кофе. Он бодрит, вкусен, а еще можно отведать множество напитков. Если ты хочешь попробовать что-нибудь новенькое, в нашем материале рассказываем, что такое ристретто и как его приготовить дома.

Что такое ристретто

Ристретто — это крепкий кофейный напиток, порция которого меньше эспрессо. Название происходит с итальянского языка и переводится как густой, крепкий и наваристый. Для приготовления ристретто используют 20 мл воды и 7 г кофе.

К нему подают стакан холодной воды. Кстати, воду к кофе подают по двум причинам — для очищения вкусовых рецепторов и предотвращения обезвоживания от кофе.

Сейчас также смотрят

Многие любят ристретто за вкус, действительно, кофейные эфирные масла делают напиток ярким и вкусным. Но доза кофеина у ристретто даже меньше чем у эспрессо.

Ристретто имеет крепкую и плотную пенку, консистенция кофе получается густой, а сам напиток — крепким. От эспрессо его отличает крепость напитка, а также меньшее количество воды.

Если тебе хочется приготовить такой напиток дома, ниже мы делимся рецептом вкусного ристретто. Читай подробнее, как его сварить дома.

Как приготовить ристретто в домашних условиях: простой рецепт

Для ристретто используй средний помол, а также для этого рецепта понадобится кофемашина. Итальянцы не подают к нему сахар, ведь считают это плохим тоном. Для приготовления порции ристретто тебе понадобится 7 г молотого кофе и 20 мл воды.

Перемели кофе в кофемолке. Спрессуй молотый кофе темпером. Нагрей чашку для кофе, закрепи рожок кофеварки и включи проток воды на 2-3 секунды. Замочи кофе на 2-5 секунд. Это поможет сделать кофе более ароматным. Включи экстракцию. Напиток должен получиться 15-30 мл.

Раньше мы рассказывали, в чем разница между латте и капучино.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.