Два фаворита в мире кофе! Латте или капучино: в чем разница и какой напиток выбрать

Большинство людей уже не представляют свое утро без ароматного теплого кофе. Но сегодня речь пойдет о популярных кофейных напитках латте и капучино.

Они делаются на основе эспрессо, но в то же время имеют и определенные различия. Подробнее о разнице латте и капучино читай в материале.

Чем отличается латте от капучино

Ингредиенты

Латте готовится из эспрессо, молока и небольшого количества молочной пены сверху. Он имеет большую пропорцию молока к эспрессо по сравнению с капучино.

Капучино состоит из равных частей эспрессо, молока и молочной пены. Он имеет сбалансированное соотношение молока и эспрессо, что обеспечивает более насыщенный вкус кофе.

Молочная текстура молочная текстура

Латте имеет кремообразную и гладкую текстуру за счет большего количества молока. Молоко вспенивается для создания бархатистой консистенции.

Что касается капучино — обычно оно имеет более сухую и легкую текстуру, поскольку содержит равные доли молока и молочной пены. Пена делает напиток более легким и воздушным.

Аромат кофе

За счет большего содержания молока латте имеет более мягкий кофейный вкус. Вкус эспрессо несколько уравновешивается наличием парного молока.

В то же время капучино имеет более сильный и более выраженный кофейный аромат, поскольку эспрессо не так сильно разбавлено молоком. Вкус более насыщенный и смелый по сравнению с латте.

Какой напиток выбрать: латте или капучино

Выбор между латте и капучино зависит от твоих кофейных предпочтений. Но ты можешь обратить внимание на некоторые факторы, которые, возможно, помогут определиться с напитком:

Насыщенность кофе. Если ты любишь более крепкий и выраженный кофейный вкус — попробуй капучино. Молочность. Если ты предпочитаешь более молочный вкус — латте будет хорошим выбором. Предпочтения относительно пенки. Для фанатов толстого слоя молочной пенки на поверхности кофе капучино — идеальный выбор. У него много пены, тогда как у латте меньший слой.

А для любителей кофе советуем прочитать наш материал о кофе: польза, вред, влияние на организм мужчины и женщины.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!