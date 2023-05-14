Два фаворита в мире кофе! Латте или капучино: в чем разница и какой напиток выбрать

Большинство людей уже не представляют свое утро без ароматного теплого кофе. Но сегодня речь пойдет о популярных кофейных напитках латте и капучино.
Они делаются на основе эспрессо, но в то же время имеют и определенные различия. Подробнее о разнице латте и капучино читай в материале.
Латте готовится из эспрессо, молока и небольшого количества молочной пены сверху. Он имеет большую пропорцию молока к эспрессо по сравнению с капучино.
Капучино состоит из равных частей эспрессо, молока и молочной пены. Он имеет сбалансированное соотношение молока и эспрессо, что обеспечивает более насыщенный вкус кофе.
Латте имеет кремообразную и гладкую текстуру за счет большего количества молока. Молоко вспенивается для создания бархатистой консистенции.
Что касается капучино — обычно оно имеет более сухую и легкую текстуру, поскольку содержит равные доли молока и молочной пены. Пена делает напиток более легким и воздушным.
За счет большего содержания молока латте имеет более мягкий кофейный вкус. Вкус эспрессо несколько уравновешивается наличием парного молока.
В то же время капучино имеет более сильный и более выраженный кофейный аромат, поскольку эспрессо не так сильно разбавлено молоком. Вкус более насыщенный и смелый по сравнению с латте.
Выбор между латте и капучино зависит от твоих кофейных предпочтений. Но ты можешь обратить внимание на некоторые факторы, которые, возможно, помогут определиться с напитком:
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