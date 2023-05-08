Кофе все же приносит пользу? Как он помогает нашему организму

В ритме современной жизни, когда из-за количества дел в сутках даже не хватает часов, людям постоянно нужна энергия. Ее отсутствие все привыкли компенсировать употреблением кофе, который приносит бодрость и в некоторых случаях даже хорошее настроение.

Кофе уже давно стал одним из любимых напитков людей из-за его свойств. Кто-то любит кофе из-за вкуса, для кого-то он служит источником энергии, а другие просто употребляют его для лучшего самочувствия.

Однако не все столь однозначно. Сколько времени существует этот напиток – столько и ведутся споры и исследования о его подлинных свойствах и влиянии на наш организм.

Помочь разобраться с вопросом кофе решила диетолог Оксана Скиталинская, которая рассказала полезные свойства кофе и каким образом он все-таки нас бодрит.

Коротко о теме кофе

Тема о пользе кофе очень интересна из-за разнообразия мнений. Иногда даже не очень положительных.

— Время от времени читаешь, что кто-то отказался от кофе, потому что проводит детокс. Другие советуют отказаться, потому что “вымывает” кальций и обезвоживает организм, третьи говорят, что натощак нельзя, потому что раздражает желудок и кишечник, четвертые — провоцирующие рак, — делится наблюдениями диетолог.

Кофе — это тонизирующий напиток, в нескольких глотках которого содержатся тысячи биологически активных веществ. Среди них есть кофеин, благодаря которому кофе и дает ощущение бодрости, энергии и хорошего самочувствия.

Но все равно, несмотря на не очень хорошие отзывы о напитке, люди продолжают его употреблять. Преимущественно из-за одного из главных свойств кофе — способности бодрить.

Кофе – источник бодрости

По словам диетологии, после того, как мы выпили чашку кофе, примерно через 45 мин почти 90% кофеина попадает в кровь, чем и распространяет ощущение бодрости и энергии на весь организм. Его действие продлится еще 2,5-4,5 часа.

Затем кофеин постепенно выводится из организма и на смену ему приходит легкая усталость, особенно если уже послеобеденное время и, особенно, под вечер.

Это происходит потому, что кофеин действует на клетки головного мозга тем, что прикрепляется к рецепторам на их поверхности. Они называются аденозиновыми.

Как это работает

В течение дня в клетках вырабатывается вещество под названием аденозин. Она производится из молекулы АТФ, отвечающей за энергию всего организма. Утром, когда мы бодрее, то АТФ у нас много, потому что мы выспались и отдохнули за ночь.

Но в течение дня наш мозг устает от работы. Это происходит оттого, что от молекул АТФ отрываются молекулы, отвечающие за определенные порции энергии, а по себе остаются только молекулы аденозина.

Чем больше становится аденозин, тем больше мы чувствуем усталость и сонливость.

Но вместо того, чтобы хотя бы 10-15 мин отдохнуть и восстановить потерянные молекулы АТФ, мы готовим себе чашку крепкого кофе, чем возбуждаем усталый организм.

Как отмечает врач, молекулы кофеина блокируют аденозин и вытесняют его из рецепторов. В результате наши нейроны снова активируются, мы можем воспринимать информацию и готовы к работе.

Однако со временем из-за чрезмерного употребления кофе наш организм хочет оградить себя от чрезмерной стимуляции и поэтому появляется меньшая чувствительность этих рецепторов к нему.

— Человек пьет кофе, но ощущения бодрости нет, а усталость наступает раньше, потому, чтобы прийти в тонус, нужно все больше и больше кофе, а на восстановление организма больше времени, — заключает диетолог.

Положительные свойства кофе

Кроме того, что кофе обладает способностью бодрить наш организм, его свойства на этом не заканчиваются. Диетолог Оксана Скиталинская, выделила еще его дополнительную пользу:

положительно влияет на работу печени и иммунную систему;

уменьшает риск заболеваний сердца и улучшает состояние и работу сосудов;

уменьшает вероятность диабета второго типа, рака печени, простаты, некоторых видов рака молочной железы;

может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера;

кофе уменьшает воспаление также вследствие веществ, выделяющихся после его обжарки;

Но важно помнить о ее разумном употреблении. Диетолог подчеркнула, что разрешенной дозой кофеина является 300 миллиграммов в день – это примерно две или три чашки фильтрованного кофе.

Утренний кофе для многих – это больше, чем просто напиток, а уж полноценная привычка. Но полезно ли это для нашего организма? Вікна разобрались, можно ли пить кофе на голодный желудок и какие возможные последствия может понести за собой.