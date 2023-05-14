Два фаворити у світі кави! Лате чи капучино: у чому різниця та який напій обрати

Більшість людей уже не уявляють свій ранок без запашної теплої кави. Та сьогодні поговоримо про популярні кавові напої лате та капучино.

Їх роблять на основі еспресо, але водночас є й певні відмінності. Детальніше про різницю між лате та капучино читай у матеріалі.

Чим відрізняється лате від капучино

Інгредієнти

Лате готується з еспресо, молока і невеликої кількості молочної піни зверху. Він має більшу пропорцію молока до еспресо, ніж капучино.

Капучино складається з рівних частин еспресо, молока та молочної пінки. Він має збалансоване співвідношення молока та еспресо, що забезпечує більш насичений смак.

Молочна текстура

Лате має кремоподібну та гладку текстуру завдяки більшому вмісту молока. Молоко спінюється й утворює оксамитову консистенцію.

Щодо капучино — зазвичай воно має більш суху і легку текстуру, оскільки містить рівні частки молока і молочної піни. Піна робить напій легшим і повітряним.

Аромат кави

Завдяки більшому вмісту молока лате має м’який кавовий смак. Смак еспресо дещо врівноважується наявністю парного молока.

Водночас капучино має сильніший і більш виражений кавовий аромат, оскільки еспресо не так сильно розбавлене молоком. Смак більш насичений і сміливий, якщо порівняти з лате.

Який напій обрати: лате чи капучино

Вибір між лате та капучино залежить від твоїх кавових уподобань. Але ти можеш звернути на деякі фактори, які, можливо, допоможуть визначитися з напоєм:

Насиченість кави. Якщо ти любиш більш міцний і виражений кавовий смак — спробуй капучино. Молочність. Якщо ти віддаєш перевагу більш молочному смаку — лате буде хорошим вибором. Вподобання щодо пінки. Фанатам товстого шару молочної пінки на поверхні кави капучино — ідеальний вибір. Воно має багато піни, тоді як у лате — менший шар.

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