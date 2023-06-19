Для продуктивного утра и жаркого завтрака! Как приготовить айс латте в домашних условиях

Каким бы ни оказалось утро, но кофе для большинства — просто необходимость. Кто-то просто любит его смаковать, а некоторым сложно даже открыть глаза без ароматного напитка.
Однако, что же делать в такую жару? Не всегда же получится пойти за любимым айс латте в кафе.
Тогда на помощь придут твоя изобретательность и надежда на собственный холодильник, в котором должно быть молоко и лед. А вот рецепт берем на себя. Быстрее читай и начинай готовить.
Однако существует еще один вариант приготовления холодного кофе. Он немного проще, ведь каждый человек может регулировать его в соответствии с собственными вкусами.
Для этого нужно только приготовить любимый кофе, разлить его в формы для льда, дать им остыть, а затем поставить в морозильную камеру. После этого остается только немного подогреть молоко и добавлять в него столько кубиков замороженного кофе, сколько вздумается.
А дополнить свой завтрак, обед или ужин ты всегда можешь полезным блюдом. Читай, как приготовить диетические кокосовые сырники в духовке.
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