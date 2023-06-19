Для продуктивного утра и жаркого завтрака! Как приготовить айс латте в домашних условиях

Каким бы ни оказалось утро, но кофе для большинства — просто необходимость. Кто-то просто любит его смаковать, а некоторым сложно даже открыть глаза без ароматного напитка.

Однако, что же делать в такую жару? Не всегда же получится пойти за любимым айс латте в кафе.

Тогда на помощь придут твоя изобретательность и надежда на собственный холодильник, в котором должно быть молоко и лед. А вот рецепт берем на себя. Быстрее читай и начинай готовить.

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Ингредиенты для айс латте

молоко —100 миллилитров

эспрессо — 60 миллилитров (из растворимого или заварного кофе)

лед — 6-8 кубиков

сахар или сироп — по своему вкусу

Способ приготовления айс латте

В первую очередь следует приготовить эспрессо. Для этого нужно взять любимый вид кофе, или тот, который доступен. Растворимый можно просто залить 60 миллилитрами кипятка, или заварить свой любимый сорт, как тебе по вкусу. В блендере смешать эспрессо, половину кубиков льда и по желанию добавить сироп. После этого все взбить до получения однородной массы. Затем в высокий стакан на около 400 миллилитров вылить смесь и добавить в нее холодное молоко, а также еще несколько кубиков льда. Если блендера не нашлось, то второй этап приготовления напитка можно попытаться пропустить и просто смешать эспрессо с холодным молоком, сиропом и льдом.

Однако существует еще один вариант приготовления холодного кофе. Он немного проще, ведь каждый человек может регулировать его в соответствии с собственными вкусами.

Для этого нужно только приготовить любимый кофе, разлить его в формы для льда, дать им остыть, а затем поставить в морозильную камеру. После этого остается только немного подогреть молоко и добавлять в него столько кубиков замороженного кофе, сколько вздумается.

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