Для твоїх продуктивних ранків та спекотних сніданків! Як приготувати айс латте в домашніх умовах

Яким не видався б ранок, але кава для більшості — просто необхідність. Хтось просто любить її смакувати, а декому складно навіть розплющити очі без ароматного напою.

Однак, що ж робити у таку спеку? Не завжди ж вийде піти за улюбленим айс латте у кав’ярню.

Тоді на допомогу прийдуть твої винахідливість та надії на власний холодильник, в якому має бути молоко та лід. А ось рецепт беремо на себе. Хутчіше читай та починай готувати.

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Інгредієнти для айс латте

молоко — 100 мілілітрів

еспресо — 60 мілілітрів (з розчинної чи заварної кави)

лід — 6-8 кубиків

цукор або сироп — до свого смаку

Спосіб приготування айс латте

Насамперед варто приготувати еспресо. Для цього потрібно взяти улюблений вид кави, або ж той, який наразі доступний. Тож розчинну можна просто залити 60 мілілітрами окропу, або ж заварити свій улюблений сорт, який саме тобі до смаку. У блендері змішати еспресо, половину кубиків льоду та за бажанням додати до них сироп. Після цього все збити до отримання однорідної маси. Потім у високу склянку на близько 400 мілілітрів вилити суміш та додати до неї холодне молоко, а також ще кілька кубиків льоду. Якщо ж блендера не знайшлось, то другий етап приготування напою можна спробувати пропустити й просто змішати еспресо з холодним молоком, сиропом та льодом.

Однак існує ще один варіант приготування холодної кави, який трохи простіший, адже кожна людина може регулювати його, відповідно до власних смаків.

Для цього потрібно лише приготувати улюблену каву, розлити її у форми для льоду, дати їм вистигнути, а потім поставити у морозильну камеру. Після цього залишається тільки трохи підігріти молоко та додавати до нього стільки кубиків замороженої кави, скільки заманеться.

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