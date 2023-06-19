Для твоїх продуктивних ранків та спекотних сніданків! Як приготувати айс латте в домашніх умовах

Яким не видався б ранок, але кава для більшості — просто необхідність. Хтось просто любить її смакувати, а декому складно навіть розплющити очі без ароматного напою.
Однак, що ж робити у таку спеку? Не завжди ж вийде піти за улюбленим айс латте у кав’ярню.
Тоді на допомогу прийдуть твої винахідливість та надії на власний холодильник, в якому має бути молоко та лід. А ось рецепт беремо на себе. Хутчіше читай та починай готувати.
Однак існує ще один варіант приготування холодної кави, який трохи простіший, адже кожна людина може регулювати його, відповідно до власних смаків.
Для цього потрібно лише приготувати улюблену каву, розлити її у форми для льоду, дати їм вистигнути, а потім поставити у морозильну камеру. Після цього залишається тільки трохи підігріти молоко та додавати до нього стільки кубиків замороженої кави, скільки заманеться.
А доповнити свій сніданок чи обід ти завжди можеш корисною стравою. Читай, як приготувати дієтичні кокосові сирники у духовці.
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