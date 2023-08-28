Маленька й міцна порція бадьорості. Що таке ристрето та як приготувати його вдома

Багато людей у світі полюбляють каву. Вона бадьорить, смачна, а ще — можна скуштувати безліч напоїв. Якщо ти хочеш спробувати щось новеньке, у нашому матеріалі розповідаємо, що таке ристрето та як його приготувати вдома.

Що таке ристрето

Ристрето — це міцний кавовий напій, який за порцією менший за еспресо. Назва походить з італійської та перекладається як густий, міцний та наваристий. Для приготування ристрето використовують 20 мл води та 7 г кави.

До нього подають склянку холодної води. До речі, воду до кави подають з двох причин — для очищення смакових рецепторів та запобігання зневоднення від кави.

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Багато хто полюбляє ристрето за смак. Дійсно, кавові ефірні олії роблять напій яскравим та смачним. Але доза кофеїну в ристрето навіть менша, ніж в еспресо.

Ристрето має міцну та щільну пінку, консистенція кави виходить густою, а сам напій — міцним. Від еспресо його відрізняє міцність напою, а також менша кількість води.

Якщо тобі хочеться приготувати такий напій удома, нижче ми ділимося рецептом смачного ристрето. Читай детальніше, як його зварити вдома.

Як приготувати ристрето в домашніх умовах: простий рецепт

Для ристрето використай середній помел, а також для цього рецепту знадобиться кавомашина. Італійці не подають до неї цукор, адже вважають це поганим тоном. Для приготування порції ристрето тобі знадобиться 7 г меленої кави та 20 мл води.

Перемели каву у кавомолці. Спресуй мелену каву темпером. Нагрій чашку для кави, закріпи ріжок кавоварки та увімкни протік води на 2-3 секунди. Замочи каву на 2-5 секунд. Це допоможе зробити каву більш ароматною. Увімкни екстракцію. Напій має вийти об’ємом 15-30 мл.

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