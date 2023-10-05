Ароматне, пряне, осіннє. Як приготувати гарбузове лате — покроковий рецепт

Якщо осінь ти любиш не тільки за атмосферу, а й пряні та теплі смаки — рецепт гарбузового лате точно тобі сподобається. Його варто спробувати хоча б раз у житті. Цей напій щороку стає трендом у соціальних мережах та кав’ярнях. Сьогодні ми розповімо, як приготувати гарбузове лате.

Гарбузове лате — рецепт осіннього напою зі спеціями

Щойно починає жовтіти та падати листя, соціальні мережі та кав’ярні вмикають режим пряних напоїв та pumpkin spice latte. Це така кава зі смаком прянощів та гарбуза. Вона має дуже осінній та ароматний смак.

Приготувати гарбузове лате можна багатьма способами — за допомогою джему чи варення, гарбузового пюре (дитяче харчування), або ж запекти гарбуз і зробити пюре самостійно.

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Для приготування гарбузового лате тобі знадобиться:

гарбузове пюре — 2 ст.л.

молоко — 100 мл

кава — 50-70 мл

кориця, ваніль та улюблені спеції — за смаком

Цей напій став дуже популярним у кавовій франшизі, якої немає в Україні. Але щоосені кавомани дуже чекають на появу гарбузового лате або ж починають готувати його вдома.

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Приготування

Звари каву. Для цього використай кавомашину або турку. Вистачить зовсім трохи. Збий молоко капучинатором або маленьким вінчиком. Додай до нього гарбузове пюре, спеції. Якщо хочеш солодкий напій, можна додати цукор. Нагрій суміш у сотейнику. Влий нагріту суміш до кави. Розмішай, можна збити капучинатором. Прикрасити напій можна вершками, крихтою печива або спеціями. Готово!

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