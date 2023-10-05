Ароматне, пряне, осіннє. Як приготувати гарбузове лате — покроковий рецепт

Якщо осінь ти любиш не тільки за атмосферу, а й пряні та теплі смаки — рецепт гарбузового лате точно тобі сподобається. Його варто спробувати хоча б раз у житті. Цей напій щороку стає трендом у соціальних мережах та кав’ярнях. Сьогодні ми розповімо, як приготувати гарбузове лате.
Щойно починає жовтіти та падати листя, соціальні мережі та кав’ярні вмикають режим пряних напоїв та pumpkin spice latte. Це така кава зі смаком прянощів та гарбуза. Вона має дуже осінній та ароматний смак.
Приготувати гарбузове лате можна багатьма способами — за допомогою джему чи варення, гарбузового пюре (дитяче харчування), або ж запекти гарбуз і зробити пюре самостійно.
Для приготування гарбузового лате тобі знадобиться:
Цей напій став дуже популярним у кавовій франшизі, якої немає в Україні. Але щоосені кавомани дуже чекають на появу гарбузового лате або ж починають готувати його вдома.
Приготування
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@food_anuuuta Гарбузова кава????#гарбуз#рецептзгарбуза #гарбузовелате #рецептгарбузовоголате ♬ Тільку ві Львові – Віктор Морозов
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