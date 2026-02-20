День ангела Ярослава в 2026 — даты по церковному календарю и поздравления к празднику

Сильный, властный и одновременно интровертивный и уязвимый — таким характером наделяет мужчину некогда элитарное княжеское имя Ярослав. Когда день ангела Ярослава в 2026 году и теплые поздравления своими словами к празднику — в нашем материале.
Когда день ангела Ярослава 2026: дата по новому церковному календарю
- по новому церковному календарю именины Ярослава празднуют 20 февраля, 25 апреля, 21 мая, 25 ноября;
- по старому церковному календарю день ангела Ярослава отмечают 5 марта, 3 июня, 8 декабря.
День ангела Ярослава: значение имени
Изначально это имя связывали с богом солнца, огня, плодородия и урожая, придавая значение: тот, кто прославляет Ярилу. К тому же слово “яр” в славянском языке означает горячий, огненный, могучий.
После крещения Руси имя Ярослав одним из первых вошло в православный календарь, поскольку его носители зарекомендовали себя как достойные христиане.
В целом имя считалось княжеским, и до XIII века его носили многие правители славянских земель. Среди самых известных — Ярослав Мудрый, который прославился своей мудростью.
Интересно, что раньше княжеские имена не давали детям из простого народа, поэтому имя Ярослав долго оставалось элитарным.
Какой характер у Ярослава
Ярослав — честолюбивый, страстный и до упрямства настойчивый человек. В то же время он добрый и чувствительный, отважный и свободолюбивый, его сложно заставить действовать вопреки собственной воле.
Обычно он отличается большой терпеливостью, но если его разгневать, ярость может быть действительно сильной. Важно отметить, что при правильном воспитании эта черта сглаживается в детстве.
Ярослав часто флегматичен и интровертнен, немногословен, замкнут, впечатлителен и иногда нетороплив.
В семейной жизни он очаровывает доверием и честностью, а брак с мужчиной по имени Ярослав обещает быть крепким и счастливым.
Поздравления с днем ангела Ярослава своими словами
Ярослав, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех делах и настоящего счастья! Пусть мечты осуществляются легко, возможности появляются вовремя, а рядом всегда будут верные друзья и любимые люди!
С именинами тебя, Ярослав! Пусть каждый день приносит тебе радость, удачу и вдохновение! Пусть деньги сами идут к тебе в руки, любовь согревает сердце, а счастье будет твоим постоянным спутником! Будь смелым, сильным, решительным и непобедимым во всем!
Прими поздравления с днем ангела, Ярослав! Пусть твое сердце пылает от радости, кошелек трещит от денег, а душа поет от вдохновения! Пусть все твои желания находят путь к реальности, а жизнь будет наполнена приятными сюрпризами, теплом и любовью! Будь счастливым, успешным и всегда верь в себя!
Поздравляю тебя с днем ангела, дорогой Ярослав! Желаю тебе море счастья, горы удачи и необъятные просторы возможностей! Пусть твой путь будет легким и светлым, пусть мечты осуществляются легко и быстро, а будущее обещает мирный горизонт!
