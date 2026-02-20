День ангела Ярослава у 2026 — дати за церковним календарем та привітання до свята

Сильний, владний і водночас інтровертивний та вразливий — таким характером наділяє чоловіка колись елітарне княже ім’я Ярослав. Коли день ангела Ярослава у 2026 році та теплі привітання своїми словами до свята — у нашому матеріалі.

Коли день ангела Ярослава 2026: дата за новим церковним календарем

за новим церковним календарем іменини Ярослава святкують 20 лютого, 25 квітня, 21 травня, 25 листопада .

. за старим церковним календарем день ангела Ярослава відзначають 5 березня, 3 червня, 8 грудня.

День ангела Ярослава: значення імені

Спочатку це ім’я пов’язували з богом сонця, вогню, родючості та врожаю, надаючи значення: той, хто прославляє Ярила. До того ж слово “яр” у слов’янській мові означає гарячий, вогненний, могутній.

Після хрещення Русі ім’я Ярослав одним із перших увійшло до православного календаря, оскільки його носії зарекомендували себе як гідні християни.

Загалом ім’я вважалося князівським, і до XIII століття його носили багато правителів слов’янських земель. Серед найвідоміших — Ярослав Мудрий, який прославився своїм розумом.

Цікаво, що раніше князівські імена не давали дітям із простого народу, тому ім’я Ярослав довго лишалося елітарним.

Який характер у Ярослава

Ярослав — честолюбива, пристрасна і до впертості наполеглива людина. Водночас він добрий і чутливий, відважний й волелюбний чоловік, якого складно змусити діяти всупереч власній волі.

Зазвичай він відзначається великою терплячістю, але якщо його розгнівати, його лють може бути справді сильною. Важливо зазначити, що при правильному вихованні ця риса згладжується в дитинстві.

Ярослав найчастіше флегматичний й інтровертивний, небагатослівний, замкнутий, вразливий та неквапливий.

У сімейному житті він завойовує довірою та чесністю, а шлюб із чоловіком, на ім’я Ярослав обіцяє бути міцним і щасливим.

Привітання з днем ангела Ярослава своїми словами

Ярославе, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії, успіхів у всіх справах і справжнього щастя! Нехай мрії здійснюються легко, можливості з’являються вчасно, а поруч завжди будуть вірні друзі та кохані люди!

З іменинами тебе, Ярославе! Хай кожен день приносить тобі радість, удачу й натхнення! Нехай гроші самі йдуть до тебе в руки, любов зігріває серце, а щастя буде твоїм постійним супутником! Будь сміливим, сильним, рішучим і непереможним у всьому!

Прийми вітання з днем ангела, Ярославе! Хай твоє серце палає від радості, гаманець тріщить від грошей, а душа співає від натхнення! Нехай всі твої бажання знаходять шлях до реальності, а життя буде наповнене приємними сюрпризами, теплом і любов’ю! Будь щасливим, успішним і завжди вір у себе!

Вітаю тебе з днем ангела, любий Ярославе! Бажаю тобі море щастя, гори удачі та неосяжні простори можливостей! Нехай твій шлях буде легким і світлим, хай мрії здійснюються легко і швидко, а майбутнє обіцяє мирний горизонт!

