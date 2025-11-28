У якому форматі проведуть НМТ-2026 — МОН ухвалило ключове рішення

Національний мультипредметний тест для вступників у 2026 році знову відбудеться за одноденною моделлю. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

У МОН зазначають, що саме такий формат показав найкращу результативність від моменту його впровадження у перші роки повномасштабної війни.

За словами посадовця, одноденний підхід дає можливість забезпечити однакові умови для всіх випускників, включно з тими, хто складає тестування за межами країни.

У міністерстві також наголосили, що рішення ухвалили після консультацій з народними депутатами, омбудсменами та батьківською спільнотою, які долучилися до обговорення законопроекту №13650.

Документ має визначити, як відбуватиметься державна підсумкова атестація та вступна кампанія у 2026 році.

— Питання розв’язували в дискусії з народними депутатами, які мають найближчим часом ухвалити законопроект №13650, що визначить особливості проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії у 2026 році. Ми дискутували з омбудсменами, з батьками і визначили, що формат проведення НМТ у 2026 році змінювати не будемо, — сказав Трофименко.

У МОН додають, що продовжать працювати над технічними вдосконаленнями тестування, але сама модель проведення іспиту залишиться незмінною.

Та важливо не зволікати та почати готуватися до іспиту завчасно, аби отримати гарний результат. А детальніше про нововведення, які очікуватимуть випускників шкіл на НМТ та які обов’язкові предмети потрібно складати, ми розповідали раніше.

