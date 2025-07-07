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Розбір

Удари РФ по ТЦК: свіжі кейси, міста та кому все це треба — головне

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Липня 2025, 12:45
атака на тцк

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