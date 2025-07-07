Удари РФ по ТЦК: свіжі кейси, міста та кому все це треба — головне

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на ТЦК по всій країні. За останні тижні ворог атакував будинки центрів комплектування у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та інших областях.

Навіщо Росії руйнування ТЦК та де відбулися останні атаки — Вікна-новини зібрали актуальну інформацію.

Атака РФ по ТЦК в Україні: де відбулися останні удари

Кривий Ріг

Першим у серії регулярних атак став районний ТЦК у Кривому Розі. 30 червня ворог атакував його за допомогою БпЛА.

— Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу, — повідомили в Сухопутних військах.

Внаслідок атаки дістали поранення цивільні громадяни, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

Полтава

За кілька днів, 3 липня, ворог завдав удару по Полтаві. Внаслідок влучання виникла пожежа в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП.

Через інше влучання, поблизу ТЦК, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Від російського удару загинули й травмувалися цивільні.

Кременчук

У неділю, 6 липня, РФ знову обстріляла Полтавську область. Цього разу було здійснено атаку на ТЦК у Кременчуці, а також у житловий будинок поряд.

Про загиблих і поранених серед військовослужбовців і працівників ТЦК не повідомляли.

Харків та Запоріжжя

7 липня Росія знову атакувала територіальні центри комплектування безпілотниками одразу у двох містах — у Харкові та Запоріжжі.

— Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Відомо про пораненого військовослужбовця у Запорізькому ТЦК. На території Харківського ТЦК дістали поранення три людини.

Читати на тему Ворожий дрон поцілив у ТЦК в Кременчуку — є руйнування поряд Про постраждалих чи загиблих не повідомлялося

Чому РФ атакує ТЦК: відповідь Сухопутних військ ЗСУ

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі РБК-Україна розповів, що цими діями Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні. Він додає, що це не перша спроба, а удари можуть продовжуватися.

Основна мета російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії. За словами речника, ця російська кампанія розпочалась раніше, проте у вигляді терористичних атак на будівлі ТЦК: серією мінувань та спроб пронесення вибухових пристроїв. За його словами, атаки, які відбулись на ТЦК останнім часом, є продовженням цієї кампанії. Тож в ЗСУ очікують, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. — Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри. Читати на тему ТЦК посилить заходи безпеки на тлі підривів: хто стоїть за злочинами Чи зможуть працівники ТЦК запобігти наступним атакам? Теракти в ТЦК: як Росія намагалась зірвати мобілізацію вибухівкою На початку лютого 2025 року в Україні пройшла серія терактів у будівлях ТЦК. Протягом перших п’яти днів підірвали вибухівку в центрах Рівного, Павлограда та Кам’янця-Подільського. Пізніше начальник Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що з початку 2025 року в Україні зафіксували дев’ять терактів, пов’язаних з ТЦК. У трьох випадках об’єктами атак були саме поліцейські. Один із методів — хибний виклик, коли вибухівку закладають заздалегідь, а потім викликають поліцію, щоб збільшити кількість жертв. — Усі поліцейські ще з минулого року орієнтовані на те, що РФ конкретно полює за всіма Силами безпеки й оборони, в тому числі в поліцейським і ТЦК та СП.

Нагадаємо, що росіяни також посилили атаку полігонів з військовими. У зв’язку з цим Сирський заборонив Нагадаємо, що росіяни також посилили атаку полігонів з військовими. У зв’язку з цим Сирський заборонив скупчення людей на цих об’єктах

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