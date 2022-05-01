Без газа и отопления…или нет? Сможет ли страна согреть украинцев осенью-зимой 2022/23

Российские военные наносят ущерб не только жилым кварталам и военным объектам, но и бьют по важным инфраструктурным объектам — котельным, ТЭЦ и т.д. Враг пытается лишить украинцев тепла уже в новом отопительном сезоне.

Удастся ли ему это и как Украина будет закрывать потребности в газе осенью-зимой 2022/23 в эфире телемарафона рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Я абсолютно уверен, что мы его пройдем, но это будет непросто.

На сегодняшний день потребление газа и электричества в Украине упало на 30-35%. На практике это означает, что украинцы приближаются к модели, когда мы можем удовлетворить потребности газом собственного производства.

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Украине нужны минимальные объемы импорта газа, если вообще они будут нужны.

К счастью, те регионы, в которых мы добываем основную часть газа, пока не пострадали, и падение производства газа в Украине составило около 5%.

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Но есть угроза значительно большая, чем отсутствие газа, говорит Александр Харченко. Населенные пункты, находившиеся под оккупацией или находившиеся рядом с зоной боевых действий, потеряли свои источники тепла. Уничтожены бойлерные и теплоэлектроцентрали: в Ахтырке, Буче, Кременчуге, частично – в Чернигове и других городах Украины.

Это означает, что дома, подключенные к этим объектам, потеряли источники тепла.

Строительство новых объектов даже рассматривать не стоит, на это нужны года.

Это специальное оборудование, которое требует полтора-два года для реализации. Кроме того, еще требуется время на разработку проекта и так далее, говорит эксперт.

Если в населенном пункте разрушены эти централи, нужно очень быстро разработать механизм, как эти дома получат отопление в следующем отопительном сезоне. Это могут быть варианты:

котел на дом

очень мощный насос

электрические технологии, газовые, альтернативные – любые.

На сегодняшний день это задача для городских голов соответствующих населенных пунктов.

Почему эксперт не советует устанавливать индивидуальные системы отопления и чем это может быть опасно – узнай из видео.

Напомним, ранее мы рассказывали, отключат ли воду, свет и газ за неуплату во время войны.

Впрочем, правительство просит всех, кто продолжает работать и у кого есть финансовая возможность продолжать платить за коммунальные услуги, поскольку это существенная помощь Украине и нашему бюджету.