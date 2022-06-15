Готовь сани летом? Как я могу помочь стране пройти сложный отопительный сезон

Зима близко, говорили герои известного телесериала. Мы же можем сказать, что даже если на улице лето, подготовиться к предстоящим морозам можно.

Кто-то спросит: как это возможно, когда неизвестно, что случится этой осенью.

Однако советник председателя правления Нафтогаза Алексей Рябчин уверяет, что во время войны мы все можем заняться энергоэффективностью, чтобы помочь Украине пройти сложный отопительный сезон и обеспечить собственные дома теплом.

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Что такое энергоэффективность

Энергоэффективность — это эффективное использование энергетических запасов, чтобы обеспечить здания или технологические процессы необходимым количеством энергии и одновременно экономить ресурсы.

За счет экономии и инвестиций в энергосбережение будет происходить развитие экономики, поскольку появятся рабочие места.

Как сохранять энергию на бытовом уровне

В КГГА поделились несколькими действенными советами, которые помогут превратить собственный дом в энергоэффективный.

Прежде всего — это утепление помещения. К примеру, сначала заклей деревянные окна, если нет возможности заменить их металлопластиковыми.

Обязательно в этом случае нужно прогерметизировать щели между рамой и стеной, а также между рамой и стеклом. Это поможет сохранить больше тепла внутри помещения.

Если есть возможность заменить окна, то лучше выбирать двойное или тройное остекление.

Еще одним действенным средством для энергосбережения может стать теплоотражающий экран за радиаторами. Таким образом тепло будет направлено внутрь помещения.

Еще один полезный совет – заменить старые радиаторы, поскольку они теряют много тепла.

Кроме того, можно установить теплоотражающую пленку на окна. Она поможет сохранить тепло в помещении зимой и прохладу летом.

Также важно установить счетчики. Это позволит платить только за потребленные ресурсы.

Еще один простой шаг поможет сохранить тепло зимой жителям многоэтажек – нужно следить, чтобы дверь в подъезд была герметично закрыта.

Кроме того, по возможности необходимо заняться модернизацией вентиляции и заменить газовые котлы твердотопливными, установить ветрогенераторы. Сделать это можно при помощи ОСМД (если ваш дом имеет такой). Тогда правление ОСМД может даже получить средства на проекты по энергоэффективности от государства.

Напомним, раньше мы рассказывали, как обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении.