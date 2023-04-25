Учергове завис! Розповідаємо, що робити, якщо глючить телефон, і чому так відбувається

Діана Просяник, практикантка сайту 25 Квітня 2023, 08:00
Що робити, якщо завис телефон: перелік порад
Фото: Unsplash

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