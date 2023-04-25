Учергове завис! Розповідаємо, що робити, якщо глючить телефон, і чому так відбувається

З ким не бувало, що телефон спонтанно завис, і нічого з цим не можна зробити. А якщо це відбувається ще й у відповідальний момент — то взагалі хочеться викинути його куди подалі. Та не поспішай цього робити.

Пропонуємо спершу розібратися у причинах, чому твій пристрій не працює належним чином, та що робити у такому випадку.

Що робити, якщо зависає телефон — причини та рішення

Є кілька найбільш імовірних причин, чому твій пристрій вийшов з ладу, і швидкі способи для усунення цих проблем. Тримай кілька порад, які можуть допомогти:

Перезапусти телефон

Це швидке, проте тимчасове розв’язання проблеми. Перезавантаження телефону дозволить вимкнути всі програми та процеси, зокрема й ті, що можуть бути причиною зависання. Дана дія може допомогти твоєму телефону.

Перевір, чи достатньо вільної пам’яті на пристрої

Це важливий параметр для належного функціонування твого телефону. Якщо при перевірці дійсно з’ясується, що вільного місця на телефоні не достатньо — це може бути причиною повільної роботи.

Щоб перевірити, скільки на телефоні залишилось вільного місця, необхідно відкрити налаштування телефону і відшукати розділ під назвою Пам’ять чи Сховище.

У ньому ти зможеш знайти інформацію про кількість зайнятого місця на пристрої, які файли та додатки займають найбільше та скільки пам’яті ще лишилось.

Якщо ти бачиш, що пам’яті справді залишилось небагато, то видали фото, відео та програми, які тобі більше непотрібні.

За можливості, спробуй перенести частину даних на зовнішній носій. Після проведеного очищення перезавантаж телефон, аби переконатися, що проблему вдалося вирішити.

Онови додатки

Деякі програми, що давно не оновлювалися до останньої версії, здатні викликати проблеми з телефоном. Аби цього не було, перевір, чи всі встановлені додатки мають найсвіжіше оновлення.

Існують програми, що можуть зависати через те, що телефон не відповідає. І якщо завис не весь телефон, а лише певний додаток — відкрий екран Останні програми та проведи пальцем, аби закрити цю програму.

Вимкни деякі функції пристрою

Йдеться про функції, якими ти не користуєшся на постійній основі. Наприклад, Bluetooth, GPS, Wi-Fi або мобільний інтернет. Така дія може посприяти покращенню роботи твого девайса.

Почисть кеш та дані додатків

Можливо, пам’ять твого телефону займають гігабайти кешованих даних, які треба очистити. Зрештою, кешовані дані не є життєво важливими для продуктивності програми чи вебсайту.

Аби це зробити, тобі варто перейти у Налаштування, далі знайти розділ Програми та обрати програму, яку часто використовуєш і зайти у розділ Зберігання та Очистити дані. Проведи таку процедуру з усіма додатками, які часто використовуєш.

Очищення телефону від зайвих даних не лише допоможе збільшити обсяг вільного місця на пристрої, а й може вплинути на його швидкість.

Поради не діють: що робити

За умови, що всі вище перераховані поради не діють і твій телефон продовжує зависати — спробуй скинути телефон до заводських налаштувань.

Таке форматування призведе до повного очищення всіх даних на твоєму телефоні. Тому передусім подбай про створення резервної копії файлів, аби не втратити цінну інформацію.

Та якщо нічого не допомогло і телефон продовжує працювати неналежним чином — ймовірно, це викликано апаратною проблемою і для її рішення варто звернутися до фахівця, аби той ретельно з’ясував причину ламання та допоміг її вирішити.

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