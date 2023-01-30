Мешает работать? Почему пищит ноутбук и что с этим делать

Сейчас ноутбук — необходимая техника для всех украинцев. С портативным компьютером можно работать из любого места, а также он держит заряд несколько часов. Это позволяет продолжать работать, смотреть фильмы или учиться даже при отключении света.

Ноутбук, как и любая техника, нуждается в уходе. Надо следить за его работой и при необходимости чистить или отнести в ремонтный сервис. Из-за загрязнения или неисправности ноутбук может издавать характерные звуки, сигнализирующие о нарушениях в работе. Мы расскажем, почему ноутбук пищит и что с этим делать.

Почему пищит ноутбук: самые распространенные причины

На материнской плате ноутбука имеется небольшой динамик, издающий длинный или короткий писк. Портативный компьютер начинает издавать звуки, извещая о какой-либо проблеме.

Сейчас также смотрят

Залипание клавиш

Часто при просмотре фильмов, обучении или работе люди делают перекус, не отходя от ноутбука. Поэтому на клавиши могут попасть частицы пищи или жидкости. Одни из самых больших проблем могут вызвать залипание клавиш F1, F2, F3 и т.д., а также — Esc и Delete.

Если причина писка в залипании клавиш, следует:

осторожно разобрать клавиатуру ноутбука;

почистить все клавиши спиртовым раствором;

собрать клавиатуру обратно.

Если ты не умеешь этого делать или не хочешь рисковать, можно отнести технику к ремонту, где профессионалы почистят клавиатуру ноутбука.

Проблемы с компонентами материнской платы

Ноутбук может пищать, если появились проблемы с компонентами материнской платы или сломалось одно из периферийных устройств.

В этом случае неприятные звуки могут возникать при включении или отключении портативного компьютера. Поэтому могут возникнуть трудности с загрузкой системы. Проблемы с материнской платой исправить самому не удастся, нужно обязательно обращаться к специалистам.

Загрязнение внутренних компонентов устройства

Раз в полгода ноутбук нужно чистить, ведь опыляются внутренние компоненты ноутбука, например. Если проблема писка именно в этом, нужно только почистить технику. Это может быть сделано в сервисном центре.

Перегревание

Ноутбук во время работы может нагреваться. Это нормально для многих моделей. Но перегревание — это уже проблема. Из-за перегрева определенных элементов сбивается работа в системе устройства. Это приводит к тому, что ноутбук начинает пищать и прекращает работу.

Часто причиной этой проблемы становится загрязнение элементов портативного компьютера и системы охлаждения. Воздух не может нормально циркулировать внутри корпуса, поэтому прибор выдает писк.

Нарушения в работе оперативной памяти

Из-за проблем с оперативной памятью ноутбук может не запускаться и издавать неприятные звуки. Также это может случиться из-за контакта ОП с материнской платой.

Чтобы устранить проблему, можно вытереть тряпкой коннекторы на планке оперативной памяти, чтобы восстановить нормальный контакт. Если проблема осталась, следует отнести устройство в ремонт.

Что означает писк ноутбука

Каждый производитель ноутбуков устанавливает на свои устройства BIOS, в которые закладывается определенная тональность, длительность и частота сигналов. Поэтому пояснение соответствующих сигналов нужно искать в инструкции к ноутбуку.

Самые распространенные сигналы:

1-2-2-3 — ошибка контрольной суммы запоминающего устройства;

1-4-1-1 — ошибка оперативной памяти;

1-3-1-1 — ошибка, связанная с обновлением DRAM;

1-3-3-1 — неисправность памяти;

1-3-1-3 — проблемы с клавиатурой.

Сигналы могут быть как длинные, так и короткие. Всё зависит от модели ноутбука.

Ты можешь попытаться устранить проблему, по которой пищит ноутбук самостоятельно. Но лучше показать технику профессионалам, чтобы не сделать хуже и вообще не потерять портативный компьютер.

Сейчас ноутбук имеет преимущество — может работать без электроэнергии. Но и он может разрядиться. Раньше мы рассказывали, как выбрать павербанк для ноутбука.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!