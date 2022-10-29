Как выбрать недорогой, но качественный ноутбук: характеристики, на которые стоит обратить внимание

Рынок электротехники сейчас радует любителей гаджетов и удовлетворяет самые взыскательные потребности пользователей.

В разных интернет-магазинах можно найти как недорогие ноутбуки, так и более дорогие модели. Но от чего зависит цена? Конечно, от “начинки” устройства.

Не стоит покупать первый попавшийся вариант и надеяться на удачу. Лучше разобраться в характеристиках ноутбуков и выбрать оптимальный для себя вариант. Мы поможем тебе в этом.

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На что обращать внимание при выборе ноутбука

Монитор

Обычно современные ноутбуки имеют размер дисплея в диапазоне 10-19 дюймов. Какой именно выбрать — зависит от твоих потребностей:

для путешествий и обучения — 10-14 дюймов;

для дома — 15-16 дюймов;

для работы с графическими редакторами и видеоигр — 17+ дюймов.

Учти, что размер экрана влияет не только на цену гаджета, но и на его автономное время работы (дисплей потребляет много электроэнергии), размер клавиатуры, вес и наличие дополнительных интерфейсов.

Важно также и разрешение дисплея. Здесь уж лучше выбирать экраны Full HD (1920 x 1080), особенно это касается мониторов с большой диагональю.

Если очень хочется сэкономить, то можно остановиться на классике HD (1366 x 768 или 1600 х 900). Но в таком случае размер экрана должен быть до 15 дюймов.

Quad HD (2560х1440 и 3200х1800), а также 4K Ultra HD (3840х2160) характеризуются очень четким и насыщенным изображением, идеально подходящим для профессиональной работы с графическими редакторами, а также детализированных видеоигр.

Однако ценовой диапазон на такие типы разрешения уже никак нельзя назвать бюджетными. Да и Quad HD и 4K Ultra HD смогут полностью раскрыть свои преимущества только в дополненной и виртуальной реальности.

Ведь человеческий глаз не замечает существенной разницы между таким экраном и Full HD.

Тип матрицы также влияет на стоимость ноутбука. Всего есть три основных типа матриц для мониторов: TN+Film, IPS и VA. Кратко разберемся, какую же матрицу лучше выбрать для ноутбука.

TN+Film — встречается чаще всего. Изображение не очень качественное, но время отклика достаточно короткое. То есть можно смотреть динамическое изображение, которое не будет размазываться.

IPS — используется в более дорогих моделях ноутбуков. Отличная цветовая гамма и реалистичность изображения, широкие углы обзора. То есть смотреть на экран можно почти из любой точки комнаты без искажения картинки.

VA — используется очень редко из-за высокой себестоимости производства. Изображение контрастное, четкое, широкие углы обзора. Но время отклика достаточно медленное.

Покрытие экрана бывает глянцевым и матовым. Если выбираешь первый вариант, то солнечные блики будут мешать смотреть на монитор. Так что работать с матовым дисплеем комфортнее для глаз.

Процессор

Процессор — пожалуй, одна из важнейших частей ноутбука, от которой зависит быстрота работы, производительность и энергоэффективность устройства.

В целом, самыми популярными производителями процессоров являются Intel и AMD.

Опять же при выборе ЦП (центрального процессора) отталкиваемся от задач, поставленных перед ноутбуком:

для стандартной офисной работы (набор текста, поисковая работа в интернете и простые программы Word и Adobe): Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, AMD Athlon, AMD Ryzen 3;

(набор текста, поисковая работа в интернете и простые программы Word и Adobe): Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, AMD Athlon, AMD Ryzen 3; для профессиональной работы со специализированными техническими программами: Intel Core i5/i6/i7/i9, AMD Ryzen 5/7/9;

Intel Core i5/i6/i7/i9, AMD Ryzen 5/7/9; для современных детализированных видеоигр: Intel Core i5+, AMD Ryzen 5+.

Учти, что чипы от AMD будут дешевле, чем Intel. Однако и энергоэффективность будет ниже, а значит, и время автономной работы ноутбука, и скорость реакции меньше.

Оперативная память

Оперативная память (RAM) влияет на стабильную одновременную работу нескольких программ. Чем больше RAM, тем больше ресурсоемких инструментов ты можешь использовать одновременно.

Оптимальное и бюджетное решение — 4-8 ГБ. Такая ОП подойдет для стандартного использования ноутбука дома, в офисе и на обучении.

Даже если тебе не нужно включать несколько программ одновременно, все равно общая скорость реакции устройства будет выше.

Если ты покупаешь ноутбук для видеоигр или работы с “тяжелыми” программами, то здесь уже стоит рассматривать варианты с объемом от 16 ГБ и более.

В общем, здесь работает правило: чем больше, тем лучше. Но при этом и дороже.

Некоторые ноутбуки подразумевают возможность замены оперативной памяти и увеличения ее объема. Так что если тебе не хватит мощностей лэптопа, то можно будет потом докупить ОП.

Жесткий диск

Жесткий диск отвечает за хранение файлов и приложений на ноутбуке. Так что чем больше его объем, тем больше всего можно загрузить на гаджет. Но опять же все упирается в ценник.

Поэтому для того, чтобы зря не переплачивать за неиспользуемые характеристики, проанализируй свои потребности:

для хранения операционной системы и стандартных программ — подойдет диск на 500 ГБ; для хранения фотографий, музыки, видео Full HD — выбирай диск 1 ТБ; для установки видеоигр, “тяжелых” программ и 4К-видео — лучше взять диск на 2+ ТБ (в зависимости от объема контента).

Видеокарта

От качества видеокарты зависит игровой процесс, работа с графическими и видеоредакторами, 3D-моделинг, просмотр фильмов и т.п. Чем лучше видеокарта, тем быстрее ноутбук обрабатывает изображение.

На сегодняшний день видеокарты бывают производства:

AMD Radeon

Apple

Intel

NVIDIA GeForce

NVIDIA Quadro

Кроме того, в зависимости от места монтирования графический адаптер может быть:

Интегрированным — то есть встроенным в ноутбук. Цена невысокая, маленькое энергопотребление, небольшая мощность. Подходит для стандартных ноутбуков для дома и офиса.

Дискретным — может быть встроенным в гаджет, а может продаваться отдельно. Высокая производительность, большое энергопотребление, цена выше. Подходит для “тяжелых” игр и приложений для редактирования фото и видео.

Гибридным — это сочетание первых двух типов. При необходимости можно переключаться между различными видеокартами. Это экономит энергозатраты. Ведь при работе с текстом можно использовать интегрированный адаптер, а во время игр — дискретный.

Что касается типов памяти, то они бывают DDR, DDR2, DDR3, DDR5, GDDR3 и GDDR5. Чем больше цифра, тем лучше производительность.

Какую видеокарту выбрать — зависит от твоих целей в работе с ноутбуком.

Итак, потратив немного времени на изучение параметров устройства и определение своих приоритетов, ты сможешь найти на рынке оптимальный недорогой ноутбук именно для тебя.