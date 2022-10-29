Як вибрати недорогий, але якісний ноутбук: характеристики, на які варто звернути увагу

Ринок електротехніки нині тішить любителів гаджетів та задовольняє найвибагливіші потреби користувачів.

У різних інтернет-магазинах можна знайти як недорогі ноутбуки, так і дорожчі моделі. Але від чого залежить ціна? Звісно, від “начиння” пристрою.

Не варто купувати перший ліпший варіант та сподіватись на удачу. Краще розібратись у характеристиках ноутбуків та обрати оптимальний для себе варіант. Ми допоможемо тобі в цьому.

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Монітор

Зазвичай сучасні ноутбуки мають розмір дисплея в діапазоні 10-19 дюймів. Який саме обрати — залежить від твоїх потреб:

для подорожей та навчання — 10-14 дюймів;

для дому — 15-16 дюймів;

для роботи з графічними редакторами та відеоігор — 17+ дюймів.

Зверни увагу, що розмір екрана впливає не лише на ціну гаджета, але й на його автономний час роботи (дисплей споживає багато електроенергії), розмір клавіатури, вагу та наявність додаткових інтерфейсів.

Важлива також і роздільна здатність дисплея. Тут уже краще обирати екрани Full HD (1920 x 1080), особливо це стосується моніторів з великою діагоналлю.

Якщо ж дуже хочеться зекономити, то можна зупинитись на класиці HD (1366 x 768 або 1600 х 900). Але в такому випадку розмір екрана має бути до 15 дюймів.

Quad HD (2560 х 1440 та 3200 х 1800), а також 4K Ultra HD (3840 х 2160) характеризуються дуже чітким та насиченим зображенням, що ідеально підходить для професійної роботи з графічними редакторами, а також деталізованих відеоігор.

Однак ціновий діапазон на такі типи роздільної здатності вже аж ніяк не можна назвати бюджетними. Та й Quad HD та 4K Ultra HD зможуть повністю розкрити свої переваги лише в доповненій та віртуальній реальності.

Адже людське око не помічає суттєвої різниці між таким екраном та Full HD.

Тип матриці також впливає на ціну ноутбука. Загалом є три основні типи матриць для моніторів: TN+Film, IPS та VA. Коротко розберемось, яку ж матрицю найкраще обрати для ноутбука.

TN+Film — зустрічається найчастіше. Зображення не дуже якісне, але час відгуку досить короткий. Тобто можна дивитись динамічне зображення, яке не розмазуватиметься.

IPS — використовується в дорожчих моделях ноутбуків. Відмінна колірна гамма та реалістичність зображення, широкі кути огляду. Тобто дивитись на екран можна майже з будь-якої точки кімнати без спотворення картинки.

VA — використовується дуже рідко через високу собівартість виробництва. Зображення контрастне, чітке, широкі кути огляду. Але час відгуку досить повільний.

Покриття екрана буває глянцевим та матовим. Якщо обираєш перший варіант, то сонячні відблиски заважатимуть дивитись на монітор. Тож працювати з матовим дисплеєм комфортніше для очей.

Процесор

Процесор, мабуть, одна з найважливіших частин ноутбука, від якої залежить швидкість роботи, продуктивність та енергоефективність пристрою.

Загалом найпопулярнішими виробниками процесорів є Intel та AMD.

Знову ж таки, при виборі ЦП (центрального процесора) відштовхуємось від завдань, поставлених перед ноутбуком:

для стандартної офісної роботи (набір тексту, пошукова робота в інтернеті та прості програми пакета Word та Adobe): Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, AMD Athlon, AMD Ryzen 3;

(набір тексту, пошукова робота в інтернеті та прості програми пакета Word та Adobe): Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, AMD Athlon, AMD Ryzen 3; для професійної роботи зі спеціалізованими технічними програмами: Intel Core i5/і6/i7/i9, AMD Ryzen 5/7/9;

Intel Core i5/і6/i7/i9, AMD Ryzen 5/7/9; для сучасних деталізованих відеоігор: Intel core i5+, AMD Ryzen 5+.

Зверни увагу, що чіпи від AMD будуть дешевшими, аніж Intel. Однак і енергоефективність буде нижчою, а отже і час автономної роботи ноутбука, і швидкість реакції.

Оперативна пам’ять

Оперативна пам’ять (RAM) впливає на стабільну одночасну роботу кількох програм. Чим більша RAM, тим більше ресурсомістких інструментів ти можеш використовувати одночасно.

Оптимальне та бюджетне рішення — 4-8 ГБ. Така ОП підійде для стандартного користування ноутбуком вдома, в офісі та на навчанні.

Навіть якщо тобі не потрібно вмикати кілька програм одночасно, все одно загальна швидкість реакції пристрою буде вищою.

Якщо ти купуєш ноутбук для відеоігор або роботи з “важкими” програмами, то тут уже варто розглядати варіанти з об’ємом від 16 ГБ та більше.

Загалом тут працює правило: чим більше, то краще. Але при цьому й дорожче.

Деякі ноутбуки передбачають можливість заміни оперативної пам’яті та збільшення її обсягу. Тож якщо тобі не вистачатиме потужностей лептопа, то можна буде потім докупити ОП.

Жорсткий диск

Жорсткий диск відповідає за зберігання файлів та програм на ноутбуці. Тож чим більший його об’єм, тим більше всього можна завантажити на гаджет. Але знову ж таки все упирається в цінник.

Тож для того, щоб дарма не переплачувати за характеристики, які не використовуються, проаналізуй свої потреби:

для збереження операційної системи та стандартних програм — підійде диск на 500 ГБ; для збереження фотографій, музики, відео Full HD — обирай диск 1 ТБ; для встановлення відеоігор, “важких” програм та 4К-відео — краще взяти диск на 2+ ТБ (залежно від обсягу контенту).

Відеокарта

Від якості відеокарти залежить ігровий процес, робота з графічними та відеоредакторами, 3D-моделінг, перегляд фільмів тощо. Чим краща відеокарта, тим швидше ноутбук обробляє зображення.

На сьогодні відеокарти бувають виробництва:

AMD Radeon

Apple

Intel

NVIDIA GeForce

NVIDIA Quadro

Крім того, залежно від місця монтування графічний адаптер може бути:

Інтегрованим — тобто вбудованим у ноутбук. Ціна невисока, маленьке енергоспоживання, невелика потужність. Підходить для стандартних ноутбуків для користування вдома та офісі.

Дискретним — може бути вбудованим у гаджет, а може продаватись окремо. Висока продуктивність, велике енергоспоживання, ціна вища. Підходить для “важких” ігор та програм для редагування фото та відео.

Гібридним — це поєднання перших двох типів. Можна перемикатись між різними відеокартами за потреби. Це економить енерговитрати. Адже під час роботи з текстом можна використовувати інтегрований адаптер, а під час ігор — дискретний.

Щодо типів пам’яті, то вони бувають DDR, DDR2, DDR3, DDR5, GDDR3 та GDDR5. Чим більша цифра, тим краща продуктивність.

Тож яку відеокарту обрати — залежить від твоїх цілей у роботі з ноутбуком.

Отже, витративши трохи часу на вивчення параметрів пристрою та визначення своїх пріоритетів, ти зможеш знайти на ринку оптимальний недорогий ноутбук саме для тебе.