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Як вибрати недорогий, але якісний ноутбук: характеристики, на які варто звернути увагу

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Жовтня 2022, 15:30
Як вибрати недорогий ноутбук: поради щодо вибору
Фото: Pexels

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