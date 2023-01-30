Заважає працювати? Чому пищить ноутбук та що з цим робити

Зараз ноутбук — необхідна техніка для всіх українців. З портативним комп’ютером можна працювати з будь-якого місця, а також він тримає заряд кілька годин. Це дозволяє продовжувати працювати, дивитися фільми чи навчатися навіть під час відключень світла.

Ноутбук, як і будь-яка техніка, потребує догляду. Треба пильнувати за його роботою і за потреби чистити чи віднести в ремонтний сервіс. Через забруднення чи несправності ноутбук може видавати характерні звуки, які сигналізують про порушення в роботі. Ми розповімо, чому ноутбук пищить та що з цим робити.

Чому пищить ноутбук: найпоширеніші причини

На материнській платі ноутбука є невеликий динамік, який видає довгий чи короткий писк. Портативний комп’ютер починає видавати звуки, сповіщаючи про якусь проблему.

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Залипання клавіш

Часто при перегляді фільмів, навчанні чи роботі люди роблять перекус, не відходячи від ноутбука. Тому на клавіші можуть потрапити частинки їжі чи рідини. Одні з найбільших проблем можуть викликати залипання клавіш F1, F2, F3 тощо, а також — Esc та Delete.

Якщо причина писку у залипанні клавіш, треба:

обережно розібрати клавіатуру ноутбука;

почистити усі клавіші спиртовим розчином;

зібрати клавіатуру назад.

Якщо ти не вмієш цього робити або не хочеш ризикувати, то можна віднести техніку до ремонту, де професіонали почистять клавіатуру ноутбука.

Проблеми з компонентами материнської плати

Ноутбук може пищати, якщо зʼявилися проблеми з компонентами материнської плати або сталася зламався один з периферійних пристроїв.

У цьому випадку неприємні звуки можуть виникати включенні або вимкненні портативного комп’ютера. Через це можуть виникати труднощі із завантаженням системи. Проблеми з материнською платою виправити самому не вдасться, треба обов’язково звертати до спеціалістів.

Забруднення внутрішніх компонентів пристрою

Раз на півроку ноутбук треба чистити, адже запилюються внутрішні компоненти ноутбука, наприклад. Якщо проблема писку саме в цьому, треба лише почистити техніку. Це можуть зробити у сервісному центрі.

Перегрівання

Ноутбук під час своєї роботи може нагріватися. Це нормально для багатьох моделей. Але перегрівання — це вже проблема. Через перегрівання певних елементів збивається робота в системі пристрою. Це призводить до того, що ноутбук починає пищати та припиняє працювати.

Часто причиною цієї проблеми стає забруднення елементів портативного комп’ютера та системи охолодження. Повітря не може нормально циркулювати всередині корпусу, тому прилад видає писк.

Порушення в роботі оперативної памʼяті

Через проблеми з оперативною пам’яттю ноутбук може не запускатися й видавати неприємні звуки. Також це може трапитися через контакт ОП з материнською платою.

Щоб усунути проблему, можна витерти ганчіркою конектори на планці оперативки, щоб відновити нормальний контакт. Якщо проблема лишилася, треба віднести пристрій в ремонт.

Що означає писк ноутбука

Кожен виробник ноутбуків встановлює на свої пристрої BIOS, в який закладає певну тональність, тривалість та частоту сигналів. Тому пояснення відповідних сигналів треба шукати в інструкції до ноутбука.

Найпоширеніші сигнали:

1-2-2-3 — помилка контрольної суми запам’ятовувального пристрою;

1-4-1-1 — помилка оперативної пам’яті;

1-3-1-1 — помилка, пов’язана з оновленням DRAM;

1-3-3-1 — несправність пам’яті;

1-3-1-3 — проблеми з клавіатурою.

Сигнали можуть бути як довгі, так і короткі. Усе залежить від моделі ноутбука.

Ти можеш спробувати усунути проблему, через яку пищить ноутбук самостійно. Але краще показати техніку професіоналам, щоб не зробити гірше і взагалі не втрати портативний комп’ютер.

Зараз ноутбука має перевагу — може працювати без електроенергії. Але і він може розрядитися. Раніше ми розповідали, як вибрати павербанк для ноутбука.

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