Для дома или путешествия: что положить в аптечку ребенка — рекомендует Минздрав

Первая неотложная помощь для малышей — их родители. Поэтому следует заранее подготовиться к разным ситуациям и всегда держать под рукой аптечку, будь то дома или во время путешествий.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какими медицинскими препаратами и инструментами нужно запастись, а какие лекарства нельзя использовать для детей.

Идеальная аптечка малыша

Аптечка должна быть мобильной. Для этого положи лекарства в отдельную коробку, чемоданчик, сумочку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать содержимое от ударов, света и влаги.

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Что необходимо положить в аптечку

Жаропонижающее/обезболивающее средство: парацетамол или ибупрофен (до 1 года — только эти препараты).

Сосудосуживающие капли в нос.

Средство для пероральной регидрации.

Антисептическое средство без содержания спирта.

Противоаллергические средства: внутренние (сироп, капли) и местные (мазь, гель).

Ножницы.

Пинцет.

Одноразовые перчатки.

Жидкое мыло.

Охлаждающий пакет.

Марлевый бинт и салфетки.

Пластырь — рулонный и водостойкий бактерицидный, разных форм и размеров.

Стерильные шприцы разного объема.

Термометр (бесконтактный/электронный).

Какие лекарства нельзя использовать для детей

Любые препараты в форме таблеток, капсул, драже (вместо этого детям выписывают растворы, сиропы, капли и свечи). Спреи для горла и носа (детям до 1 года запрещено). Йод (детям до 1 года запрещен).

Также обращай внимание на дозировку, она обычно ниже, чем для взрослых.

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