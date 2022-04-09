Для дома или путешествия: что положить в аптечку ребенка — рекомендует Минздрав

Первая неотложная помощь для малышей — их родители. Поэтому следует заранее подготовиться к разным ситуациям и всегда держать под рукой аптечку, будь то дома или во время путешествий.
В Министерстве здравоохранения рассказали, какими медицинскими препаратами и инструментами нужно запастись, а какие лекарства нельзя использовать для детей.
Аптечка должна быть мобильной. Для этого положи лекарства в отдельную коробку, чемоданчик, сумочку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать содержимое от ударов, света и влаги.
Также обращай внимание на дозировку, она обычно ниже, чем для взрослых.
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