Буданов — Герой Украины: как главный разведчик страны шел к высшей государственной награде

За последние два года полномасштабной войны Украина наполнилась миллионами героев. Некоторые из них получили и официальное признание значимости своей поступков для украинской государственности. Невозможно было обойти и главного разведчика Украины. Потому сегодня, 9 февраля, Кирилл Буданов получил звание Герой Украины.

О соответствующем решении сообщил Офис президента Украины. Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда генерал-лейтенанту Кириллу Буданову.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Сколько наград у Кирилла Буданова

Кирилл Буданов занимает должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны с августа 2020 года. За это время он получил по меньшей мере девять наград.

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Орден Архистратига Михаила II степени он получил в октябре 2020 года. Также у Кирилла Буданова есть нагрудный знак За военную доблесть, нагрудный Знак почета, медаль За личные достижения II степени, памятный знак За воинскую доблесть от Министерства обороны, а также отличие начальника Генштаба ВСУ нагрудный знак Участник АТО.

Есть у начальника ГУР и поощрительная награда ГУР МОУ За мужество при выполнении спецзадач и медаль Защитнику Отечества. Кроме того, Кирилл Буданов — полный кавалер ордена За мужество.

В 2022 году разведчик получил также Крест боевых заслуг и Орден святого великомученика Юрия Победоносца.

А уже в 2024 году его ждало звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Украинцам уже второй год хочется знать, когда закончится война, закончатся ли боеприпасы в России и вообще, чего ждать от хода войны. Поэтому Кирилл Буданов рассказал, когда Украина начнет контрнаступление и о производстве в России боеприпасов.

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