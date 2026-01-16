Юлии Тимошенко избрали меру пресечения — что решили в суде

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко — ей назначили залог в размере более 33 миллионов гривен. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

Мера пресечения для Юлии Тимошенко: решение ВАКС

‎Тимошенко прибыла в зал суда вместе со своими адвокатами. Также заседание посетили представители стороны обвинения. Прокуроры просили для лидера Батьківщини меру пресечения в размере 50 млн грн залога.

‎Тимошенко отвергла обвинения и заявила, что “не существует событий преступления”, поэтому, соответственно, “никаких мер пресечения не может быть”, цитирует ее Укринформ.

Во время заседания прокурор Виталий Гринчишин объявил, что также от Тимошенко хотят добиться соблюдения определенных обязанностей, а именно:

прибывать по каждому требованию к детективу НАБУ;

не уезжать из Киева и области;

воздержаться от общения с лицами, определенными следователем судьей (в списке 66 человек, среди них есть и народные депутаты);

сдать загранпаспорт;

носить электронное средство контроля.

Подозрение Юлии Тимошенко: что предшествовало

13 января НАБУ и САП сообщили, что разоблачили Юлию Тимошенко на предложения неправомерной выгоды депутатам из других фракций. По утверждению правоохранителей, политик предлагала взятку за голосование за или против конкретных законопроектов и кадровых решений.

Затем Тимошенко подтвердила поиски в офисе партии Батьківщина, которые, по ее словам, продолжались всю ночь. Впрочем, она сразу отвергла любые обвинения, а расследование антикоррупционных органов назвала “политическим заказом”.

14 января НАБУ и САП вручили ей подозрение в предложении неправомерной выгоды. 15 января стало известно, что САП будет ходатайствовать о мере пресечения в виде внесения залога и обязанностей. Тимошенко отметила, что планировала внести залог, однако ее счета заморожены.

Отметим, что Юлия Тимошенко была одной из голосовавших за ликвидацию независимости антикоррупционных органов.

