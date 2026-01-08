Блекаут у Дніпрі та Запоріжжі: яка ситуація в областях та чи повернули світло

З вечора 7 січня 2026 року в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі було зафіксовано масові відключення електроенергії, тепло- та водопостачання через атаки РФ.

Деталі, як це відбувалось та яка ситуація зі світлом в цих регіонах зараз — в нашому матеріалі.

Коли буде світло в Дніпрі

Учора о 22:31 голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про те, що немає жодних прогнозів щодо того, коли відновлять енергопостачання.

Також він наголосив, що варто зробити запас води усім, в кого вона є, що особливо стосувалось Павлоградського та Синельниківського районів, адже підприємство Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Дніпро-Західний Донбас було теж повністю знеструмлено.

Крім цього, у Дніпрі було зупинене метро, а з безпекових міркувань та через відсутність напруги також зупинилися приміські потяги, зокрема Запоріжжя — Синельникове, Чаплине — Синельникове, Дніпро — Чаплине, П’ятихатки — Дніпро.

Укрзалізниця повідомляла, що через масштабні відключення потяги переходять на резервну теплотягу, сигналізації та зв’язок працюють від резервного живлення.

Станом на зараз, як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, в області продовжують ремонтні роботи, які зможуть повернути водо- та теплопостачання дня жителів області.

Вже вдалося частково відновити централізовані системи у деяких населених пунктах, а лівий берег Дніпра має воду зі зниженим тиском.

Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на резервному живленні. Залізниця у Дніпропетровській та Запорізькій областях також продовжує рух. В Дніпрі та регіони потяги продовжують курсувати з теплотягою.

Коли буде світло у Кривому Розі

Атака ворога на місто спричинила відключення котелень та насосних станцій. Попри те, що енергетики перезапустили понад 30 котелень, система теплозабезпечення зазнала гідроударів.

Бачимо велику підпитку водою системи теплопостачання — десь 200 тонн на годину. Це означає пориви від гідроударів, — повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Крім того, в місті можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії, тому було рекомендовано набрати води та зарядити всі гаджети, які є вдома. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі, локально вимикаючи ділянки, які були пошкоджені внаслідок ворожих ударів, задля проведення ремонтів.

Станом на зараз ситуація в місті складна, але контрольована. Станом на ранок з 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто всі люди живі та отримують необхідну допомогу.

Щодо світла, то аварійно відключені зараз 29 360 абонентів, енергетики працювали всю ніч та працюють зараз, щоб відновлення світла відбулося якомога швидше.

Залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів, — зазначив Вілкул.

Водопостачання утримується на генераторах, а ситуація була стабілізована.

З усіх понад 30 вимкнених котелень у штатному режимі працюють всі, крім однієї — вона продовжує роботу від генератора. Подання тепла в цьому місці тільки починають.

Лікарні працюють на генераторах, електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновлено. Школи та садочки працюватимуть дистанційно.

Коли буде світло у Запоріжжі

Як зазначав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, у регіоні запроваджено екстрені відключення світла. Також у більшості місцевих мешканців було відсутнє опалення та вода.

Критична інфраструктура функціонує від генераторів, а в області було розгорнуто додаткові пункти незламності.

Крім цього, Федоров зазначав, що краще не користуватися мобільним зв’язком, адже він працює в аварійному режимі.

Щодо ситуації в місті зараз, то Олексій Кулеба повідомив про те, що наразі вже відновлено електропостачання, а також триває відновлення тепла та води до осель мешканців. Котельні забезпечені електроживленням та працюють штатно.

Крім цього, було відновлено електропостачання стратегічної інфраструктури, а потяги курсують у звичному режимі.

