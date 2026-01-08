Блэкаут в Днепре и Запорожье: какая ситуация в областях и вернули ли свет

Вечером 7 января 2026 года в Днепре, Запорожье и Кривом Роге были зафиксированы массовые отключения электроэнергии, тепло- и водоснабжения из-за атак РФ.

Подробности о том, как это происходило и какова ситуация с электричеством в этих регионах сейчас — в нашем материале.

Когда будет свет в Днепре

Вчера в 22:31 глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что нет никаких прогнозов относительно того, когда восстановят энергоснабжение.

Также он подчеркнул, что всем, у кого есть вода, стоит сделать запас, что особенно касалось Павлоградского и Синельниковского районов, ведь предприятие Государственное межрайонное предприятие водопроводного и канализационного хозяйства Днепр-Западный Донбасс тоже было полностью обесточено.

Кроме этого, в Днепре было остановлено метро, а из соображений безопасности и из-за отсутствия напряжения также остановились пригородные поезда, среди них Запорожье — Синельниково, Чаплино — Синельниково, Днепр — Чаплино, Пятихатки — Днепр.

Укрзалізниця сообщала, что из-за масштабных отключений поезда переходят на резервную теплотягу, сигнализация и связь работают от резервного питания.

По состоянию на данный момент, как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в области продолжаются ремонтные работы, которые смогут вернуть водо- и теплоснабжение жителям области.

Уже удалось частично восстановить централизованные системы в некоторых населенных пунктах, а левый берег Днепра имеет воду со сниженным давлением.

Объекты критической и социальной инфраструктуры работают на резервном питании. Железная дорога в Днепропетровской и Запорожской областях также продолжает движение. В Днепре и регионах поезда продолжают курсировать с теплотягой.

Когда будет свет в Кривом Роге

Атака врага на город привела к отключению котельных и насосных станций. Несмотря на то что энергетики перезапустили более 30 котельных, система теплоснабжения подверглась гидроударам.

Мы видим большую подпитку водой системы теплоснабжения — около 200 тонн в час. Это означает порывы от гидроударов, — сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Кроме того, в городе возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии, поэтому было рекомендовано набрать воды и зарядить все гаджеты, которые есть дома. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, локально отключая участки, которые были повреждены в результате вражеских ударов, для проведения ремонтов.

На данный момент ситуация в городе сложная, но контролируемая. По состоянию на утро из 8 пострадавших в результате вражеской атаки на город все люди живы и получают необходимую помощь.

Что касается света, то аварийно отключены сейчас 29 360 абонентов, энергетики работали всю ночь и работают сейчас, чтобы восстановление света произошло как можно быстрее.

Остается очень сложной ситуация с электричеством в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов, — отметил Вилкул.

Водоснабжение поддерживается на генераторах, а ситуация была стабилизирована.

Из всех более 30 отключенных котельных в штатном режиме работают все, кроме одной — она продолжает работу от генератора. Подачу тепла в этом месте только начинают.

Больницы работают на генераторах, электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановлен. Школы и садики будут работать дистанционно.

Когда будет свет в Запорожье

Как отмечал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в регионе введены экстренные отключения света. Также у большинства местных жителей отсутствовало отопление и вода.

Критическая инфраструктура функционирует от генераторов, а в области были развернуты дополнительные пункты несокрушимости.

Кроме этого, Федоров отмечал, что лучше не пользоваться мобильной связью, ведь она работает в аварийном режиме.

Что касается ситуации в городе сейчас, то Алексей Кулеба сообщил о том, что в настоящее время уже восстановлено электроснабжение, а также продолжается восстановление тепла и воды в домах жителей. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.

Кроме этого, было восстановлено электроснабжение стратегической инфраструктуры, а поезда курсируют в обычном режиме.

Раньше мы рассказывали, какие приборы используют меньше электроэнергии — читай в материале перечень экономичных устройств.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!