Как сделать размораживатель стекла своими руками: топ 5 способов приготовления

Размораживатель стекла применяется для того, чтобы быстро и без повреждения удалить слой льда из стекла автомобиля.

Эта проблема актуальна зимой для чуть ли не каждого владельца авто. Читай, как сделать размораживатель стекла своими руками и какие рецепты — в материале.

Размораживатель стекла своими руками: топ 5 рецептов

Наиболее бюджетным вариантом среди всех возможных будет самое самостоятельное приготовление размораживателя стекла в домашних условиях. Мы расскажем о 5 рецептах антильда, которые помогут справиться с замерзанием стекла твоего автомобиля.

Как сделать размораживатель стекла своими руками из соли

Если под рукой нет специальной химии, поможет соль. Самый простой вариант – сделать крепкий соляной раствор (2 ст. л. на 200 мл воды) и протереть им окна. Но обрати внимание: соль очень не любит лакокрасочное покрытие и резиновые уплотнители, поэтому использовать раствор нужно крайне осторожно.

Более безопасный вариант — положить соль в мешочек из марли или ткани. Прикладывая такой “компресс” к стеклу, ты сможешь растопить лед без риска облить соленой водой краску или резину. Хотя этот способ может оставить разводы, они быстро исчезают после протирки сухой салфеткой.

Размораживатель стекла для авто в домашних условиях с помощью этилового спирта

Для быстрой разморозки стекла можно использовать любой раствор с высокой концентрацией этилового спирта. Подойдет как технический, так и пищевой спирт или даже обычная аптечная настойка боярышника.

Достаточно равномерно нанести жидкость на замерзшую поверхность, подождать две минуты и просто снять остатки льда сухой тряпкой.

Размораживатель стекла своими руками: незамерзайка и спирт

Многие водители пытаются очистить стекло, просто брызгая на него незамерзайкой, однако этот метод действенен только при небольших заморозках. Важно понимать: стандартная жидкость рассчитана на работу на теплом стекле.

На холодном окне она часто провоцирует образование еще более толстого слоя льда. Для того чтобы жидкость работала как полноценный антилед, следует добавить к ней концентрированный этиловый спирт, значительно снижающий температуру замерзания смеси.

Как сделать размораживатель стекла в домашних условиях: раствор для мытья стекла и спирт

Быстро разморозить авто утром поможет смесь из 200 мл спирта и 100–150 мл моющего средства. Соотношение 2:1 считается наиболее действенным, однако в сильный мороз его лучше довести до 1:1.

Благодаря использованию распылителя такой состав мгновенно разрушает структуру льда, позволяя водителю не тратить попусту время на длительное прогревание авто или изнурительную очистку стекла скребком.

Размораживатель стекла для авто своими руками с уксусным раствором

Уксусные растворы низкой концентрации являются действенными реагентами против обледенения благодаря их устойчивости к низким температурам (замерзание происходит при -20°C и ниже).

Однако наиболее мощным самодельным размораживателем считается комбинированная смесь на основе спирта (95%) и уксуса (5%) с добавлением соли (1 ст. л. на литр). Этот состав обеспечивает максимально агрессивное воздействие на ледяную корку, позволяя очистить стекло в считанные секунды.

